Darende'de sosyal yaşam alanlarını genişletmek ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen proje, planlanan takvime uygun şekilde ilerliyor.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, beraberindeki belediye meclis üyeleriyle birlikte ilçenin iki kritik yatırım noktasını ziyaret etti. İnşaat süreci devam eden Millet Bahçesi ile GES sahasını inceleyen heyet, projelerin ulaştığı son aşama hakkında teknik ekiplerden detaylı bilgi aldı.

GES İLE BELEDİYENİN ENERJİ ALANINDAKİ GÜCÜ ARTIRILACAK

Sahadaki incelemelerinin ardından projelerin önemine değinen Başkan Bozkurt,

"Millet Bahçesi ile vatandaşlarımıza yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırırken, Güneş Enerji Santrali yatırımımızla da belediyemizin enerji alanındaki gücünü artırıyoruz. İlçemizin yaşam kalitesini yükseltecek ve hizmet kapasitemizi güçlendirecek yatırımlarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Daha güçlü bir Darende, daha yaşanabilir bir gelecek için durmadan çalışıyoruz"