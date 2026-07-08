Malatya’da dijitalleşen dünyanın, ekonomik gelişmelerin ve değişen yaşam şartlarının insanlar üzerindeki psikolojik etkilerine değinen Uzman Klinik Psikolog Özün Altaş, Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulundu.

Malatya genelinde hem iş dünyasında hem de aile yaşantısında takdir edilme duygusunun hayati bir önem taşıdığı vurgulayan Psikolog Altaş, bu ihtiyacın karşılanmamasının şehirdeki genel motivasyon düşüşünün ana kaynağı olduğunu belirtti.

MALATYA'DA TAKDİR EDİLMEMEK MOTİVASYONU YOK EDİYOR

Takdir edilme duygusunun temel bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Özün Altaş,

“Bunu, duygusal bir ihtiyaç olarak değerlendiriyoruz. Beğenilmek, görülmek ve sevilmek zaten bizim doğamızda var olan gereksinimlerdir. İnsan bu duyguları elde edemediği zaman doğal olarak bir motivasyon kaybı yaşıyor ya da kendisini yetersiz hissetme durumuyla karşı karşıya kalıyor"

diye konuştu.

MALATYADAKİ SOSYAL MEDYA ÇILGINLIĞININ ARKASINDAKİ NEDEN

Malatya'da her geçen gün artan sosyal medya kullanımının ve dijital platformlardaki onaylanma arzusunun altında yatan temel psikolojik etkenleri özetleyen Uzman Klinik Psikolog Altaş,

"Bu ihtiyacın karşılanması o kadar önemlidir ki aslında sosyal medyada da tamamen bu ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik hareket ediyoruz. Beğenilmek, takdir edilmek ve görülmek gibi duygusal gereksinimlerimizi tatmin etmek için çoğu zaman sosyal medyayı bir araç olarak kullanıyoruz"

ifadelerine yer verdi.

"EMEK VEREN İNSAN SÖZEL KARŞILIK BEKLER"

Malatya’nın sosyo-ekonomik yapısı içinde, özellikle iş ve eğitim hayatında sadece maddi kazancın yeterli olmadığına dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Özün Altaş,

"Takdir duygusu, motivasyonun korunması ve bireyin kendisini yetersiz hissetmemesi açısından her insanda çok önemlidir. Çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde, yani her yaş grubunda bu ihtiyaç duyulan bir durumdur. Bir insan bir şeye emek veriyorsa, bazen o emeğin karşılığını maddi olarak almaktan ziyade; duygusal ve sözel olarak almak ister. Sadece maddi karşılık bulmak bazen yeterli olmayabilir. İnsan, doğası gereği bir takdir edilmek ve görülmek de ister"

açıklamasında bulundu.