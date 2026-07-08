Malatya’da nüfusun yaşlanma eğilimi, resmi verilere de çarpıcı bir şekilde yansıdı. Kentte son 4 yıla ait "yaşlı bağımlılık oranı" verileri, nüfus yapısındaki demografik değişimi gözler önüne serdi. İşte Malatya'nın gelecekteki sosyal ve ekonomik yapısını doğrudan etkileyecek o kritik rakamlar ve analizler...

YAŞLI NÜFUSUN YÜKÜ HER YIL DAHA DA ARTIYOR

Demografik dönüşüm süreçlerini yakından takip eden uzmanlar, Malatya genelindeki yaşlı bağımlılık oranının son yıllarda düzenli bir tırmanış grafiği çizdiğini belirtiyor. Çalışma çağındaki (15-64 yaş grubu) her 100 kişiye düşen yaşlı (65 ve daha yukarı yaş grubu) sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, kentte alarm zillerinin çalmaya başladığına işaret ediyor.

4 YILLIK GRAFİK YÜKSELİŞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Açıklanan resmi verilere göre, Malatya'da 2022 yılından 2025 yılına kadar geçen süreçte yaşlı bağımlılık oranları istikrarlı bir şekilde artış gösterdi. Dönemsel bazda kaydedilen veriler şu şekilde sıralandı:

2022 yılı: Kentteki yaşlı bağımlılık oranı yüzde 16,63 olarak kayıtlara geçti.

2023 yılı: Bir önceki yıla göre artış gösteren oran yüzde 17,27 seviyesine yükseldi.

2024 yılı: Yükseliş trendini sürdüren veri, yüzde 17,8'e ulaştı.

2025 yılı: Son paylaşılan verilerle birlikte Malatya'daki yaşlı bağımlılık oranı yüzde 18,44'e kadar tırmandı.

Bu rakamlar, Malatya'da üretken nüfusun omuzlarındaki yaşlı bakımı ve sosyal güvenlik yükünün her geçen yıl daha da ağırlaştığını somut bir şekilde ortaya koyuyor.