AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Ankara Palas’ta düzenlenen kritik NATO Zirvesi programına katıldı. Programa NATO üyesi ülkelerden temsilciler ile ulusal ve uluslararası medya mensupları, siyasetçiler, diplomatlar ve akademisyenler katıldı.

PROGRAM ANKARA PALAS’TA DÜZENLENDİ

NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, SETA ve Münih Güvenlik Konferansı iş birliğiyle Ankara Palas’ta düzenlenen programa, NATO Zirvesi kapsamında farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getirdi. Ankara Palas’ta düzenlenen etkinlikte uluslararası güvenlik gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin oturumlar gerçekleştirildi.

Programa NATO üyesi ülkelerden katılımcıların yanı sıra ulusal ve uluslararası medya temsilcileri, siyasetçiler, diplomatlar ve akademisyenler iştirak etti.

“OLDUKÇA VERİMLİ GEÇEN OTURUMLAR”

Programın ardından değerlendirmede bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, oturumların verimli geçtiğini belirtti. Babacan, “NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, SETA ve Münih Güvenlik Konferansı iş birliğiyle Ankara Palas’ta düzenlenen programda NATO üyesi ülkelerden katılımcılar, ulusal ve uluslararası medya temsilcileri, siyasetçiler, diplomatlar ve akademisyenlerle bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Babacan, açıklamasının devamında, “Oldukça verimli geçen oturumlar ülkemiz ve coğrafyamız için hayırlara vesile olsun” dedi.