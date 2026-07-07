Malatya Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı etkinlikleri şöyle:

7-20 TEMMUZ 2026 TARİHLERİ ARASINDA

Spor salonlarında düzenlenecek spor turnuvaları (Bilardo, Tenis, Eskrim, Wushu, Masa Tenisi, Yüzme, Satranç, Boks, Hokey, Curling, Atletizm, Oryantiring) / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (07/07/2026 - 20/07/2026 tarihleri arasında)

10 TEMMUZ 2026 CUMA

Cuma vaazı ve Cuma hutbesinde konunun işlenmesi / İl Müftülüğü (İldeki tüm camiler)

13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ

Saat 13.00: Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Liberal Dönüşümünde Darbeler ve 15 Temmuz" konulu panel / Malatya Turgut Özal Üniversitesi / Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu

Saat 14.00: İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen "İrade Bizim Zafer Bizim" konulu ulusal resim yarışması ödül töreni ve sergi açılışı / İnönü Üniversitesi / Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu

14 TEMMUZ 2026 SALI

Saat 11.00: Anı defterlerinin açılması / Malatya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Malatyapark AVM)

Saat 11.00: 15 Temmuz temalı karma resim ve fotoğraf sergisi açılışı / İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Malatyapark AVM)

Saat 11.00: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Çadırı açılması / Malatya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Malatyapark AVM)

Saat 13.00: 15 Temmuz şehit ve gazi aileleriyle beraber yemek programı / Yer bilahare bildirilecektir.

Saat 17.00: Tüm kurum ve kuruluşların Türk bayraklarıyla donatılması / Tüm kamu kurum ve kuruluşları

15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA

Saat 10.00: 15 Temmuz şehit kabirleri ziyareti ve Kur'an-ı Kerim tilaveti

Şehit Fuat Bozkurt ziyareti (Vali, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı) (Şehir Mezarlığı)

Şehit Zekeriya Bitmez ziyareti (Yeşilyurt Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanı, Yeşilyurt Belediye Başkanı) (Dilek Mezarlığı)

Şehit Engin Tilbeç ziyareti (Pütürge Kaymakamı, İlçe Garnizon Komutanı ve İlçe Belediye Başkanı) (Pütürge Nohutlu Mezarlığı)

Saat 11.45: Mevlid ve Hatm-i Şerif duası okunması (Öğle namazı öncesi Kernek Karagözlüler Camii'nde merkezi sistem tüm şehirde) / Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü (Kernek Karagözlüler Camii, İstasyon Camii, Mehmet Göçmez ve Mehmet Kaba camilerinde mevlid şekeri ve gül suyu ikramı)

Saat 14.00: 15 Temmuz şehit ailelerini ziyaret (Ramazan Sarıkaya Şehit) / Vali, Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı

Saat 15.00: 15 Temmuz şehit ailelerini ziyaret (Fuat Bozkurt Şehit) / Vali, Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı

15 Temmuz 2026 Çarşamba - Anma Programı (Yüzüncü Yıl Kent Parkı)

Saat 21.00 itibarıyla başlayacak olan program akışı:

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı / 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Dua / İl Müftülüğü

Protokol Konuşmaları

15 Temmuz Şehitleri Sancak Teslimi, yarışmalarda dereceye girenlere ödül takdimi ve geleneksel selamlaşma

İlahi Dinletisi / İl Müftülüğü

Mehteran - Bando Konseri / Garnizon Komutanlığı - İnönü Üniversitesi (Yüzüncü Yıl Kent Parkı)

Cumhurbaşkanının konuşmaları

Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz Belgeseli