Debriyaj pedalını ortadan kaldırarak sürücülere pürüzsüz bir seyahat imkanı sunan bu sistemler sanıldığının aksine her türlü hatayı kaldıramıyor. Karmaşık hidrolik ve elektronik yapıya sahip vites kutuları anlık kusurları zamanla biriktirerek büyük sorunlara dönüştürüyor. Malatya gibi trafiğin zaman zaman yoğunlaştığı kentlerde sürücüler farkında olmadan araçlarına kalıcı zararlar veriyor.

MANEVRA ESNASINDA VİTES DEĞİŞTİRME ACELECİLİĞİ

Otoparklara girerken veya dar sokaklarda manevra yaparken aracın tekerlekleri tamamen durmadan ileri ve geri vites arasında geçiş yapmak büyük bir tahribat yaratıyor.

Bu darbe parçaların zamanla boşluk yapmasına ve sesli çalışmasına yol açıyor.

Sürücülerin yön değiştirmeden önce fren pedalına sonuna kadar basarak otomobili tamamen durdurması gerekiyor.

IŞIKLARDA VİTESİ BOŞA ALMA İNANIŞI

Şehir içi güzergahlarda kırmızı ışık beklerken vitesi sürekli boş konumuna getirmenin yakıt tasarrufu sağladığı veya mekanizmayı koruduğu düşüncesi geçerliliğini yitiriyor. Yeni nesil otomatik şanzımanlar sürüş konumundayken frene basılı tutularak beklemeyi kusursuz biçimde yönetiyor.

Her duraklamada vites koluyla oynamak sistemin içindeki valfleri lüzumsuz yere yıpratıyor.

ŞANZIMAN TÜRÜNÜN ÇALIŞMA PRENSİBİNE UYUM

• Araç sahiplerinin aktarma organı yapısını bilmesi onarım masraflarını azaltır.

• Çift kavramalı şanzımanlar hızlı tepki verir.

• Sürekli değişken oranlı (CVT) sistemler motor devrini sabit tutarak ivmelenmeyi sağlar.

• Çift kavramalı araçlarda yokuş yukarı yavaş gitmek balataları aşırı ısıtabilir.