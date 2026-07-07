Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nden yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GELİR KRİTERİ NEDİR?

Desteğe başvuracak kişilerin öncelikle Türk vatandaşı olması ve doğal gaz arzı sağlanan bir il veya ilçede ikamet etmesi şartı aranıyor.

Sistem, 3294 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tescillenen haneleri kapsıyor. Bu doğrultuda, hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan aileler faturada kolaylık sağlayan bu yardımdan faydalanabiliyor. 2026 yılı için belirlenen bu gelir sınırı hane halkı başına 9.358,50 TL olarak uygulanıyor. Ancak kritik bir istisna olarak; hanesinde memur, noter veya muhtar bulunan kişilerin başvuruları, gelir durumuna bakılmaksızın kapsam dışı bırakılıyor.

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Başvurular fiziki ortam yerine dijital olarak kolayca gerçekleştirilebiliyor. Hak sahibi olmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden resmi ikamet adreslerine kayıtlı mesken türü doğal gaz abonelikleri için form doldurabiliyor. Başvuru esnasında ve sonrasındaki işlemlerde gerekli olan belgeler ise şunlar:

Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı)

Resmi ikamet adresine kayıtlı, mesken türü aboneliğe haiz doğal gaz faturası veya ön ödemeli sayaç kartı.

DESTEK TUTARI NE KADAR VE ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Doğal Gaz Tüketim Desteği, kış dönemini kapsayacak şekilde Ekim ve Mayıs aylarını içeren toplam 8 aylık bir periyotta sunuluyor. Vatandaşların hak sahipliği şartlarını koruduğu müddetçe ödemeler kesintisiz devam ediyor.

Sağlanan mali yardımın miktarı, bölgelerin iklim şartları ve ısınma maliyetleri göz önünde bulundurularak ilden ile değişkenlik gösteriyor. Bu kapsamda hanelere yıllık 1.500 TL ila 3.500 TL (aylık bazda 188 TL - 438 TL) arasında bir destek aktarılıyor. Ödeme takvimi ise her ay için ayrı ayrı hesaplanıp, vatandaşların hesaplarına 2 ayda bir olacak şekilde yatırılıyor.

Şartları taşıyan ve e-Devlet üzerinden kayıtlarını tamamlayan vatandaşlar, kış dönemi boyunca Bakanlığın sağladığı bu nakdi haktan düzenli periyotlarla yararlanabiliyor.