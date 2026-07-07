Malatya’nın en önemli seyir noktalarından biri olan Yıldıztepe, büyük bir dönüşüme hazırlanıyor. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, bölgedeki anten ve verici istasyonlarının tek merkezde toplanacağını, ardından alanın modern bir rekreasyon alanı ve seyir terası haline getirileceğini açıkladı. Proje ortaklarından PTT Kule A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Erdoğan ise müjdeyi vererek, Malatya'daki çalışmaların yerel yönetimlerin talebiyle öne çekildiğini ve hedefin önümüzdeki yılın başı olduğunu belirtti.

YILDIZTEPE'DE HEYET İNCELEMELERDE BULUNDU

Projenin hayata geçirilmesi için ilk somut adım sahada atıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı PTT Kule A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Beytur ve beraberindeki heyetle birlikte Yıldıztepe'de detaylı incelemelerde bulundu. Sahada gerçekleştirilen değerlendirmelerde, ilk etapta bölgedeki anten kirliliğine son verecek dev kule projesi, ardından da yapılacak sosyal alan planlamaları masaya yatırıldı.

BAŞKAN TAŞKIN "SEÇİM SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ"

Seçim öncesinde Malatyalılara verdikleri sözü hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yıldıztepe’nin kentin yeni cazibe merkezi olacağını vurguladı. Taşkın, yaptığı açıklamada Yıldıztepe'nin Malatya'nın en güzel seyir noktası olduğunu belirterek, seçimden önce hemşehrilerine buradaki görüntü kirliliğini ortadan kaldıracaklarına ve alanı nefes alınacak bir sosyal alana dönüştüreceklerine dair söz verdiklerini ifade etti. Bugün bu hedef doğrultusunda PTT Kule A.Ş. ve Büyükşehir Belediyesi ile önemli bir adım attıklarını dile getiren Taşkın, projenin Malatya'ya hayırlı olmasını diledi.

DİJİTAL YAYIN ALTYAPISIYLA MODERN DÖNÜŞÜM

PTT Kule A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Erdoğan ise projenin detaylarına ve takvimine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Normal şartlarda 81 ili kapsayan bu büyük projede, Malatya yerel yönetimlerinin kararlılığı ve daveti üzerine bu kenti öncelikli sıraya aldıklarını belirten Erdoğan, çalışmaların hızla ilerlediğini vurguladı. Bölgedeki tüm anten ve vericilerin tek bir modern kulede toplanmasıyla hem frekans kirliliğinin önüne geçileceğini hem de kentin dijital radyo ve televizyon yayıncılığı altyapısına kavuşacağını müjdeleyen Erdoğan, tüm çalışmaları önümüzdeki yılın başına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

HEM ÇEVRE PROJESİ HEM SOSYAL ALAN

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Beytur ise projenin iki aşamadan oluştuğunu belirterek ilk fazın tam bir çevre projesi niteliği taşıdığına dikkat çekti. İlk etapta antenlerin tek merkezde toplanmasının sadece görüntü kirliliğini bitirmeyeceğini, aynı zamanda radyasyonun azaltılmasına ve enerji tasarrufuna da büyük katkı sağlayacağını ifade eden Beytur, bu çevresel dönüşümün hemen ardından Battalgazi Belediyesi'nin rekreasyon ve seyir terası projesinin hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.