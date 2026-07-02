Malatya'da bir uzman çavuş, beylik tabancasıyla doldur boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu elinden yaralandı.

Malatya’da Silah Kazası Uzman Çavuş Doldur Boşalt Yaparken Kendini Vurdu (3) Malatyahaber

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Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Aslanbey Mahallesi Gebeş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uzman Çavuş E.B., evinde beylik tabancasıyla doldur boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu elinden yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya’da Silah Kazası Uzman Çavuş Doldur Boşalt Yaparken Kendini Vurdu (2) Malatyahaber

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA