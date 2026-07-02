Kullanıcılar otomobil seçerken dış görünüşten ziyade kaputun altındaki mekanik dayanıklılığa odaklanıyor. Servis geçmişi temiz bir ünite, yeni sahibini ilerleyen yıllarda yorucu tamir süreçlerinden kurtarıyor. Fransız üretici Renault, farklı araç sınıflarına entegre ettiği dayanıklı motor bloklarıyla piyasada kendisine güvenilir bir yer edindi. Üreticinin belirlediği periyotlara uyan sürücüler, araçlarını çok uzun yıllar güvenle kullanıyor.

YAKIT CİMRİSİ DİZEL SEÇENEKLER

Markanın satış rakamlarını en çok yükselten motorların başında 1.5 dCi kodlu blok geliyor. Sürücüler bu üniteyi düşük tüketim verileriyle tanıyor. Şirket bu motoru Clio ve Megane başta olmak üzere Symbol, Captur ve Duster modellerinde yaygın şekilde kullanıyor.

Özellikle 2012 yılından sonra banttan inen versiyonlar, temiz bakıldığında 300 bin kilometrenin üzerini rahatlıkla görüyor.

Yağ değişimini ve filtre temizliğini zamanında yaptıran araç sahipleri turboyu ve enjektörleri koruyarak masrafsız bir sürüş deneyimi yaşıyor.

MEKANİK SADELİK TERCİH SEBEBİ

Üreticinin en sağlam atmosferik benzinli motoru sayılan 1.6 16V, Türkiye pazarında Megane ve Fluence modellerinde kendini kanıtladı. Turbo barındırmayan bu ünite, mekanik sadeliği sayesinde arıza riskini en aza indiriyor.

Bu motorun LPG sistemleriyle kusursuz çalışması ikinci el piyasasında alıcıların tercihini doğrudan belirliyor.

Laguna ve Megane'ın üst donanım paketlerinde görev yapan 2.0 litrelik F4R motoru ise markanın en dirençli benzinli seçeneklerini oluşturuyor. Ünitenin güçlü iç bileşenleri yüksek kilometrelerde bile mekanik bütünlüğü koruyor. Motor bloğuna bilinçsiz müdahaleler yapılmamış araçlar alıcısına uzun bir ömür vadediyor.

ESKİ NESİL DİZELLERDE KONTROL ŞART

İkibinli yılların başında büyük talep gören 1.9 dCi, eski nesil dizel ünitelerin en sağlamlarından biri olarak biliniyor. Laguna, Megane ve Scenic modellerine güç veren motor zamanında yapılan bakımlarla oldukça yüksek kilometreleri deviriyor. Yaşı sebebiyle bu bloğa sahip bir araç alırken alıcıların turbo ve enjektör sistemlerini mutlaka bir ustaya inceletmesi gerekiyor.

Renault ile Nissan ortaklığının mühendislik ürünlerinden 2.0 dCi motorlar, yüksek tork kapasitesiyle pazar buluyor.

Sağlam gövde yapısıyla sanayi ustalarından geçer not alan bu blok Laguna, Koleos ve çeşitli Nissan modellerine güç veriyor.

BAKIM GEÇMİŞİ MOTORUN ÖMRÜNÜ BELİRLİYOR

Bir motorun fabrikadan çok dayanıklı çıkması, periyodik bakımların ertelenebileceği anlamına gelmiyor.

En dayanıklı bloklar bile yanlış motor yağı kullanımı veya kalitesiz yakıt yüzünden parçalanabiliyor. İkinci el araç tercihinde ünitenin kronik sağlamlığı tek başına yeterli bir ölçüt sayılmıyor. Aracın servis kayıtları ve önceki sahibinin kullanım alışkanlıkları mekanik dayanıklılığı doğrudan etkiliyor.