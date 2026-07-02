İnönü Üniversitesinde Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure ikramı gerçekleştirildi. Üniversite yönetimi, akademik kadro ve öğrencilerin yanı sıra Malatya'nın önde gelen kanaat önderlerinin de katıldığı program, tam bir birlik ve beraberlik atmosferine sahne oldu.

Kampüste düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sağlam ile Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik ile Yaşar Kalkan, Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Himmet Meşeli, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, dekanlar, idari personel ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

“ORTAK ACILARIMIZ İÇİN YENİDEN HÜZÜNLENİYORUZ”

Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, gelenekselleşen bu buluşmayı her yıl Muharrem ayında sürdürdüklerini dile getirerek,

“Bu etkinlik vesileyle şehrin bütün paydaşlarını bir araya getirip hem birlik ve beraberliğimizi yeniden anıyoruz hem de ortak acılarımız için yeniden hüzünleniyoruz ve bu acıların bir daha yaşanmaması adına dualarımızı ediyoruz. Şehrimizin kanaat önderleri olan Alevi dedelerimiz, kamu kurumlarımızın temsilcileri ve akademisyenlerimizle Muharrem ayının manevi atmosferine yakışır bir birlik içerisinde buluştuk”

ifadelerine yer verdi.

“BİR DAHA KERBELALAR YAŞAMASIN”

Programda söz alan Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ise 10 Muharrem’in tarihsel ve manevi ağırlığına dikkat çekerek,

“10 Muharrem tarihsel köken olarak Aşura’dır ama aynı zamanda Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin'in şehit edildiği gündür. Dolayısıyla bugün eğlence günü değil, bir anma günüdür. Dua edelim ki İslam alemi ve insanlık bir daha Kerbelalar yaşamasın”

diye konuştu.

Konuşmaların ardından Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Himmet Meşeli tarafından Muharrem ayı duası okundu. Duanın ardından rektör yardımcıları ve protokol üyeleri, kazanın başına geçerek öğrencilere ve akademik personele aşure ikramında bulundu.