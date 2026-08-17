Mutfak düzeninde ekstra depolama alanı yaratan lavabo altı dolapları, evlerin çoğunda pratik bir çözüm olarak görülüyor. Fakat tesisat borularında meydana gelen sıcaklık değişimleri, ortamdaki yüksek nem ve fark edilmeyen su sızıntıları, bu alanı belirli ürünler için elverişsiz kılıyor. Tüketim maddelerinden elektronik cihazlara uzanan geniş bir grupta yapılan yanlış saklama tercihleri hem malzeme kayıplarına hem de güvenlik risklerine sebep oluyor.

Uzmanlar ve ev düzenleme rehberleri, lavabo altının sudan ile nemden etkilenmeyecek dayanıklı temizlik gereçlerine ayrılmasını tavsiye ediyor.

GIDA VE İLAÇLAR İÇİN TEHLİKELİ ORTAM

Mutfak dolaplarının alt kısmında en çok yapılan hataların başında gıda maddelerini depolamak geliyor. Patates, soğan, un, bakliyat ve ambalajlı yiyecekler borulardan yayılan nem nedeniyle kısa sürede bozulma riskiyle karşılaşıyor. Sızıntı durumunda gıdaların küflenmesi veya paketlerin ıslanarak zarar görmesi engellenemiyor.

Benzer şekilde ilaçlar ile vitamin takviyelerinin de bu alanda saklanması önerilmiyor. Tıbbi ürünlerin yapısını koruyabilmesi adına serin ve kuru ortamlarda tutulması gerekirken, lavabo altındaki değişken koşullar ilaçların yapısını bozabiliyor. Kedi ile köpek mamalarında da aynı durum geçerliliğini koruyor. Nemden hızla etkilenen mamaların, aynı dolapta yer alan çamaşır suyu veya deterjan gibi temizlik kimyasallarıyla temas etme ya da dökülme riski sağlık açısından tehlike yaratıyor.

ELEKTRİKLİ ALET VE TEHLİKELİ KİMYASAL RİSKİMutfakta Yer Açarken Yapılan Hata: Lavabo Altında Saklanmaması Gerekenler

Lavabo altı dolaplarında yer verilen bir diğer ürün grubu ise elektrikli küçük ev aletleri. Blender, mikser, tost makinesi ve kahve makinesi gibi cihazlar, borulardan sızabilecek küçük bir su damlasından bile etkilenebiliyor. Cihazların elektrik aksamına ulaşan nem, arızalara ve ciddi güvenlik risklerine neden oluyor.

Boya, tiner, çözücü ve böcek ilacı gibi yanıcı ya da zehirli kimyasalların da lavabo altına gelişigüzel bırakılmaması gerekiyor. Özellikle çocukların veya evcil hayvanların yaşadığı evlerde bu tür ürünlerin ulaşılması zor, güvenli alanlarda muhafaza edilmesi şart.

Lavabo altındaki dolap alanı tamamen kullanım dışı kalmak zorunda değil. Bulaşık deterjanı, sünger, temizlik fırçası ve çöp poşeti gibi günlük temizlik malzemeleri lavabo altında bulundurulabiliyor. Yine de dolabın periyodik aralıklarla boşaltılması ve borulardaki olası su sızıntılarının kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.