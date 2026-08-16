Meteoroloji verilerine göre Malatya ve çevresinde hava durumunun çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde etkili olması beklenen yağışların, Malatya’nın kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

Sıcaklıklar Normallerde, Rüzgar Yer Yer Kuvvetli!

Hava sıcaklıklarında drastik bir değişim öngörülmüyor; sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği kaydedildi. Rüzgarın ise değişik yönlerden hafif, yağış anında ve yağışla birlikte kuzey ve güney yönlerden orta kuvvette, zaman zaman yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Beklenen Kesimler (Kuzeybatı İlçeleri)

Meteoroloji raporuna göre Malatya'nın kuzeybatısında yer alan ve yağışların kuvvetli geçmesi beklenen ilçeler şu şekilde:

Arapgir: Parçalı bulutlu ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı – 30°C

Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – Arguvan: Parçalı bulutlu ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı – 31°C

Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – Darende: Parçalı bulutlu ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı – 33°C

Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – Hekimhan: Parçalı bulutlu ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı – 31°C

Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – Kuluncak: Parçalı bulutlu ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı – 31°C

Malatya Merkez ve Diğer İlçelerde Hava Durumu

Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı diğer merkez ve çevre ilçelerde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle sıralandı:

Merkez: Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 34°C

Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – Battalgazi: Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 34°C

Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – Yeşilyurt: Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 34°C

Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – Yazıhan: Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 34°C

Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – Doğanyol: Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 35°C

Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – Kale: Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 33°C

Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – Akçadağ: Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 32°C

Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – Pütürge: Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 32°C

Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – Doğanşehir: Parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı – 31°C

Öte yandan meteoroloji verilerinde, Malatya ile birlikte komşu il Tunceli'nin kuzeybatı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı, Adıyaman'da ise havanın parçalı bulutlu geçeceği belirtildi