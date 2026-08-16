Malatya piyasasında altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Malatya Kuyumcular Odası’nın 16 Ağustos 2026 pazar günü sabah saatleri itibarıyla yayınladığı verilere göre serbest piyasada altın alış ve satış fiyatları güncellendi.

Ons altının 4.376,70 $ seviyesinde işlem gördüğü günde, Malatya’daki kuyumcularda çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları şöyle şekillendi:

16 Ağustos 2026 Malatya Güncel Altın Fiyatları

· Çeyrek Altın: Alış 10.660 TL | Satış 11.220 TL

· 24 Ayar Gram Altın: Alış 6.630 TL | Satış 6.830 TL

· 22 Ayar Bilezik: Alış 6.080 TL | Satış 6.480 TL

· Ata Lira: Alış 43.860 TL | Satış 46.160 TL

· Yarım Altın: Alış 21.320 TL | Satış 22.440 TL

· Cumhuriyet 2.5: Alış 106.600 TL | Satış 112.200 TL

· Liralık Altın: Alış 42.640 TL | Satış 44.880 TL

· 14 Ayar Altın: Alış 3.740 TL | Satış (Açıklanmadı