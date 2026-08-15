Ekonomi piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler, güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında hareketliliği beraberinde getirdi. Hem yatırım amaçlı alım yapan vatandaşlar hem de takı sektörünü yakından takip edenler için serbest piyasada yeni fiyat seviyeleri belirlendi.
Uzmanlar, küresel enflasyon verileri, merkez bankalarının faiz kararları ve döviz kurundaki seyir nedeniyle altın piyasasındaki oynaklığın önümüzdeki günlerde de sürebileceğini ifade ediyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI LİSTESİ
24 Ayar Altın: Alış 6.650 TL | Satış 6.840 TL
22 Ayar Bilezik: Alış 6.100 TL | Satış 6.490 TL
14 Ayar Altın: Alış 3.750 TL | Satış —
Çeyrek Altın: Alış 10.690 TL | Satış 11.230 TL
Yarım Altın: Alış 21.380 TL | Satış 22.460 TL
Liralık Altın: Alış 42.760 TL | Satış 44.920 TL
Ata Lira: Alış 43.980 TL | Satış 46.200 TL
Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış 106.900 TL | Satış 112.300 TL