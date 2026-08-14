Kaza, Pütürge ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.D. yönetimindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan sürücü A.D. ile yanındaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.