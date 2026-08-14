Yüzlerce kadının ve annenin hayatına dokunan başarılı hekim Özlem Gültekin, 49 yaşında yaşama veda etti. Kendi ismini taşıyan klinikte aniden fenalaşarak hayatını kaybeden Gültekin'in vefatı, tıp dünyasında ve sevenleri arasında büyük bir şok yarattı. Ünlü spiker Erhan Çelik ile olan evliliği ve son dönemde magazin gündemine yansıyan boşanma süreciyle de tanınan Özlem Gültekin hayatı, ani vefat nedeni ve geride bıraktığı küçük çocuğuyla internette en çok sorgulanan isimler arasına girdi.

DOKTOR ÖZLEM GÜLTEKİN NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜM SEBEBİ NE?

Sağlık dünyasını sarsan acı haber, Özlem Gültekin'in sahibi olduğu kliniğin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Yapılan duyuruda, başarılı doktorun kendi muayenehanesinde geçirdiği ani bir kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdiği açıklandı. Klinikten paylaşılan duygusal başsağlığı mesajında, Gültekin'in bugüne kadar sayısız kadının ve annenin hayatına dokunduğu, mesleğine aşık bir hekim olduğu vurgulandı. 49 yaşındaki hekimin kalp krizi nedeniyle genç yaşta vefat etmesi, hastalarını ve ailesini derinden sarstı.

ERHAN ÇELİK VE ÖZLEM GÜLTEKİN BOŞANIYOR MUYDU, ŞİDDET İDDİALARI NELER?

Özlem Gültekin'in özel hayatı ölümünün ardından yeniden gündeme geldi. Ünlü televizyon spikeri Erhan Çelik ile 2019 yılında dünyaevine giren Gültekin, 2020 yılında oğulları Ali Boran'ı kucağına aldı. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Yaşadıkları derin fikir ayrılıkları nedeniyle evlilikleri çıkmaza giren ikili, karşılıklı olarak boşanma davası açarak yollarını ayırma kararı aldı. Bu süreçte Özlem Gültekin'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Gültekin, paylaşımlarında eşi Erhan Çelik'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etti ve bu iddialar basında geniş yer buldu. Çekişmeli geçen boşanma süreci devam ederken gelen bu ani ölüm haberi, geçmişte yaşanan olayları tekrar tartışmaya açtı.

DOKTOR ÖZLEM GÜLTEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI VE ÇOCUĞU VAR MI?

Meslek hayatındaki başarılarının yanı sıra bir anne olan Özlem Gültekin, vefat ettiğinde 49 yaşındaydı. Erhan Çelik ile olan evliliğinden doğan ve şu an 5 yaşında olan Ali Boran isminde bir oğlu bulunuyordu. Genç annenin ardında 5 yaşındaki küçük oğlunu bırakarak hayata veda etmesi, vefat haberinin en acı detaylarından biri oldu. Yakın çevresi ve hastaları, ardında gözü yaşlı bir çocuk ve yarım kalmış bir hayat bırakan başarılı doktorun ardından binlerce taziye mesajı paylaştı.