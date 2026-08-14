AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz’ü ziyaret ederek modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından Akyüz’ün refakatinde, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Selçuk Karadeniz ile birlikte yeni terminal binası ve mütemmim tesislerde saha incelemelerinde bulundu.

Yeni Terminal Binasında Kapasite Katlanıyor

İnşaat çalışmalarında yüzde 93 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını aktaran Ölmeztoprak, projenin Malatya’nın uzun yıllar artan ulaşım talebine yanıt vereceğini ifade etti.

Havalimanının teknik ve fiziki altyapısında yapılan dönüşümün detayları şöyle:

Terminal Alanı: 26 bin 765 metrekareye genişletiliyor.

26 bin 765 metrekareye genişletiliyor. Yolcu Kapasitesi: Yıllık 2,5 milyon kişiye yükseliyor.

Yıllık kişiye yükseliyor. İç Mekân Hizmetleri: 18 check-in bankosu, geliş ve gidiş yolcu salonları, genişletilmiş VIP ve CIP alanları ile 12 pasaport kontrol bankosu kuruluyor.

18 check-in bankosu, geliş ve gidiş yolcu salonları, genişletilmiş VIP ve CIP alanları ile 12 pasaport kontrol bankosu kuruluyor. Apron Kapasitesi: 102 bin 927 metrekareye çıkarılarak uçak park kapasitesi 13’e yükseltiliyor.

102 bin 927 metrekareye çıkarılarak uçak park kapasitesi yükseltiliyor. Otopark Kapasitesi: 498 araçlık dev alana kavuşuyor.

Projeyle birlikte terminal binasının yanı sıra ısı güç merkezi, bağlantı yolları, arıtma tesisi, apron bariyeri ve giriş nizamiye binası da inşa edilerek havalimanı tamamen modern bir yapıya kavuşturuluyor.

Doğu Anadolu’da Aslan Payı Malatya’nın

1941 yılından bu yana hizmet veren Türkiye’nin köklü ulaşım miraslarından Malatya Havalimanı'nın bölge ekonomisi için kritik önemde olduğuna dikkat çeken Ölmeztoprak, yatırımlara ilişkin şu verileri paylaştı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Doğu Anadolu illerine bugüne kadar 2026 yılı fiyatlarıyla toplam 46,3 milyar liralık havacılık yatırımı yapıldı.

liderliğinde Doğu Anadolu illerine bugüne kadar 2026 yılı fiyatlarıyla toplam havacılık yatırımı yapıldı. Malatya, 7,9 milyar liralık pay ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde havacılık yatırımlarından en yüksek payı alan il oldu.

pay ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde havacılık yatırımlarından en yüksek payı alan il oldu. Bölgesel Yolcu Hareketi: Doğu Anadolu genelinde 2025 yılında havayolunu kullanan yolcu sayısı 7 milyon 235 bine ulaştı.

Doğu Anadolu genelinde 2025 yılında havayolunu kullanan yolcu sayısı ulaştı. Malatya’daki Büyüme: 2003 yılında 89 bin 645 olan yolcu sayısı, 2025 yılında 849 bin 957’ye yükseldi.

Uluslararası Ulaşımda Yeni Dönem

Mevcut durumda İstanbul, Sabiha Gökçen, Ankara ve İzmir seferlerinin yanı sıra Almanya’ya düzenlenen tarifeli uçuşlarla kentin uluslararası bağlarının sürdüğünü belirten Ölmeztoprak, yatırımın Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde tamamlanmasıyla Malatya’nın ulaşım gücünün daha da artacağını sözlerine ekledi.