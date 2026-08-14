Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, 6. gününde de her yaştan vatandaşa hitap eden kültür, sanat ve gelenek odaklı programlarla sürdü. Çocuklara yönelik Etnospor etkinliklerinden geleneksel el sanatlarına, tespih yapımından Osmanlı döneminin manevi mirasını yansıtan eserlere kadar geniş bir yelpazede hazırlanan etkinlikler şehir geneline yayıldı.

Çocuklar Geleneksel Sporları Deneyimledi

100. Yıl Kent Parkı Çocuk Köyü’nde kurulan EtnoTır deneyim alanları, minik ziyaretçileri geleneksel spor ve oyunlarla buluşturdu. Etkinliklere katılan çocuklar okçuluk ve mas güreşini deneyimleme imkânı bulurken, köklü zeka oyunu mangala da büyük ilgi gördü.

Çocuklar, spordan sanata kadar pek çok dalı uygulamalı olarak yaşadı. Ebru ve ıhlamur baskı atölyelerine katılan minikler, geleneksel el sanatlarının inceliklerini ustalarından öğrenerek kendi eserlerini üretti.



Tespih Sanatının İncelikleri Anlatıldı

Festivalin bir diğer durağı ise Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Tespih Atölyesi oldu. Ziyaretçilere kehribar, akik, firuze, lapis ve oniks gibi kıymetli taşların yanı sıra kemik, boynuz, inci, sedef ve özel ağaç türlerinden tespih yapımının incelikleri aktarıldı.

Atölyede; malzeme seçiminden tanelerin uyumuna, imame, nişane ve püskül bölümlerinin işlevinden oyma ile kakma tekniklerine kadar tespih sanatının tüm detayları meraklılarına sunuldu.



Mukaddes Emanetler Arslantepe’de Ziyarete Açıldı

Festivalin manevi değeri en yüksek duraklarından biri Arslantepe Karşılama Merkezi oldu. Ziyarete açılan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi, paha biçilemez eserleri Malatyalılarla buluşturdu.

İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Bursa, Edirne ve Manisa müzeleri ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından derlenen 37 seçkin eser sergide yer aldı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide öne çıkan eserler arasında Kabe örtüleri, Kâbe Anahtarı Kesesi ve Surre Kesesi, Hz. Muhammed’e (S.A.V.) ait kutsal emanetler, Sakal-ı Şerif ve muhafazası, Tarihi Kur’an-ı Kerim nüshaları, Kıblenüma, Usturlap ve Rubu Tahtası, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine ait sikkeler bulunuyor.

İslam medeniyetinin manevi mirasını günümüze taşıyan sergi festival boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.