Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali, Malatya'da tüm hızıyla devam ediyor. Konserlerden sergilere, yöresel lezzetlerden alışveriş stantlarına kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan festival alanında yerini alan esnaf ve girişimciler, vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden memnun. Şehrin sosyal ve kültürel hayatına büyük bir canlılık getiren organizasyonda stant açan katılımcılar, festivalin getirdiği hareketliliği ve sahadaki atmosferi değerlendirdi.

​"Hem Sosyal Hem Ekonomik Anlamda Büyük Bir Katkı"

​Festival alanındaki standında köfte, sucuk ekmek ve unlu mamul satışı yapan Eyüp Bostancı Adıyaman'dan geldiklerini belirterek organizasyonun şehre moral ve hareketlilik kattığını vurguladı.



​Yaptığı açıklamada festivalin Malatya üzerindeki etkisine değinen Eyüp Bostancı

"Festivalin Malatya’ya büyük bir etkisi var. Hem sosyal ve kültürel anlamda hem de maddi anlamda şehre katkısı çok büyük. Ülkemizin gerçekten bu tarz festivallere ihtiyacı var. Çünkü pandemi ve ardından gelen depremler nedeniyle insanlar sosyal anlamda sıkıntılar yaşadı. Bu tarz etkinlikler insanlara kafalarını dağıtma, sosyal ve psikolojik anlamda rahatlama imkanı sunuyor. Burada insanların yüzünün güldüğünü görüyoruz. Malatya'nın kayısısı, kirazı ve analı kızlı gibi yerel lezzetlerinin tanıtılması açısından da festival son derece etkili."

​ Katılımcılardan Moral ve Birlik Mesajı

​Festivalde stant açan Hatice Vurmaz, her kesime hitap eden giyim ürünleriyle alanda yer aldıklarını söyledi. Organizasyonun Malatya'ya büyük bir canlılık kattığını belirten Vurmaz, markalarıyla festivalde bulunmaktan ve gösterilen ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Gençlerin ve esnafın bir araya geldiği bu renkli atmosferin şehre çok iyi geldiğini vurguladı.



Sosyal medya içerik üreticisi Zeynep Bayer ise stantlarında takı ve aksesuar ürünlerinin yanı sıra saç ile yüz süsleme etkinlikleri düzenlediklerini aktardı. Bayer profesyonel ekibiyle alanda yarışmalar ve hediye çekilişleri de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bayer,

“Malatya depremden sonra çok büyük bir yara aldı. Şehrimizin artık sadece depremle değil bu tür organizasyonlar ve festivallerle anılması çok kıymetli. Bu etkinlikler halkımıza moral ve motivasyon sağlıyor”

diye konuştu.