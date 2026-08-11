Busabah TV ekranlarında yayınlanan "Futbol Analiz" programında Yeni Malatyaspor'un güncel durumuna değinen Şenol Karaduman, liglerin başlamasına 20 gün kaldığını ancak kulüpten ses seda çıkmadığını belirtti. Tesis yönünde büyük sıkıntılar yaşandığını ifade eden Karaduman, edindiği bilgiye göre kulübün lige katılmama pozisyonunda olduğunu ve hatta Elazığ’dan gelen davetlerin basına yansıdığını dile getirdi.

Spor yorumcusu Aziz Yiğit ise Başkan Abdullah Aksoğan'ın kulüp için tek başına büyük bir mücadele verdiğini ancak yalnız bırakıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Nurettin Soykan Tesisleri’nin yapım ve bakımıyla ilgili süreçlerde fiyasko yaşandı. Yakınca'daki tesis de verilmedi. Maalesef bu çocukları istihdam edecek, yemek ve dinlenme işini halledecek bir yer bulunamadı. Lige 20-25 gün kalmışken bu verilen mücadelenin sonunda takımın bu sene lige girmeyeceği kanaati bende de oluştu. Abdullah Aksoğan elinden gelen tüm çabayı ve savaşı verdi ancak kulübün ipi çekildi." Jamal Musiala Müslüman mı, aslen nereli? Galatasaray Musiala'yı transfer edecek mi? İçeriği Görüntüle

Yiğit ayrıca kulübün 1,5 milyar lira civarında borcu olduğunu, özellikle yabancı futbolcularla ilgili borç çizelgesini gördükten sonra tablonun çok ağırlaştığını ifade etti.

Efsane Malatyaspor İçin Sürpriz Proje Cengiz Günaydın’dan 5 Yıllık Süper Lig Planı

Programda Malatya futbolunun simge markası Efsane Malatyaspor hakkındaki gelişmeler de detaylandırıldı. Aziz Yiğit, iş insanı Cengiz Günaydın ile yaptığı 1 saati aşkın görüşmenin detaylarını aktardı. Günaydın’ın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile görüşeceğini belirten Yiğit, sunulan sürpriz planın detaylarını şöyle sıraladı:

Transfer Tahtası Ödenecek: Cengiz Günaydın, Efsane Malatyaspor’un bütün transfer tahtasını kendi imkanlarıyla açacağını ve parasını ödeyeceğini taahhüt etti.

Cengiz Günaydın, Efsane Malatyaspor’un bütün transfer tahtasını kendi imkanlarıyla açacağını ve parasını ödeyeceğini taahhüt etti. Tesis Yapımı Sponsorlarla Karşılanacak: Nurettin Soykan Tesisleri’nin kulübe verilmesi halinde, belediyeden hiçbir bütçe talep edilmeden tesis bakımı kendi sponsorlarıyla yapılacak.

Nurettin Soykan Tesisleri’nin kulübe verilmesi halinde, belediyeden hiçbir bütçe talep edilmeden tesis bakımı kendi sponsorlarıyla yapılacak. Şirketleşme Olmayacak: Kulüp A.Ş. yapılmayacak; binlerce üyelik sistemiyle kulübe sabit gelir kazandırılacak.

Kulüp A.Ş. yapılmayacak; binlerce üyelik sistemiyle kulübe sabit gelir kazandırılacak. 5 Yıllık Hedef: Kulübün devredilmesi halinde hedefin 5 yıl içerisinde Efsane Malatyaspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak olduğu belirtildi.

Efsane Malatyaspor'un borcunun iddia edildiği gibi yüksek olmadığını, faizler ve alacaklarla birlikte yaklaşık 20-25 milyon lira seviyesinde olduğunu belirten Yiğit, bu sürecin kilit noktasının Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er olduğunu söyledi.

Malatya Yeşilyurtspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Yeşilyurt Spor’un Kızılcahamam kampında 2. Lig ekiplerinden Ankaragücü ile oynadığı özel maçta 1-1 berabere kaldığı hatırlatılan programda, takımın kaliteli bir kadroya sahip olduğu vurgulandı. Yorumcular, Yeşilyurt Spor’un bu sezondaki temel hedefinin doğrudan şampiyonluk olarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Amatör Futbol ve BAL Liginde TFF Zamlarına Tepki

Programın son bölümünde Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) amatör liglerdeki lisans, vize ve lige katılım ücretlerine yaptığı artışlar ele alındı. Türkiye genelindeki 81 ilin ASKF başkanlarının ve TASK'ın duruma tepki gösterdiği belirtilirken, yüksek maliyetler nedeniyle ülke genelinde 50’ye yakın kulübün Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) katılamayacağı aktarıldı. Malatya'dan ise Battalgazi Belediyespor ve Hekimhan Spor'un katılım ücretlerini yatırarak lige katılacağı bildirildi.