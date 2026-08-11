Malatya’nın ovalarında ve alçak kesimlerinde kayısı sezonu kapanırken, Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde kayısı telaşı yeni başladı. Yaklaşık 1800 rakımda yetişen kayısılar, coğrafi şartlar nedeniyle bölge geneline kıyasla daha geç olgunlaşıyor. Bu durum, Kurşunlu’daki üreticilere sezon sonuna doğru piyasaya kaliteli ürün sunma avantajı sağlıyor.



"En Lezzetli Kayısı Susuz Tarımla Kurşunlu’da Yetişiyor"

Sezonun gidişatını değerlendiren Kurşunlu Mahalle Muhtarı Hüseyin Gider, geçen yıla oranla oldukça bereketli bir dönem geçirdiklerini söyledi. Kurşunlu kayısısını özel kılan en önemli unsurun susuz yetiştirilmesi olduğuna dikkat çeken Gider, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene genel olarak meyve rekoltesinde büyük düşüş vardı. Bu yıl ise Allah’a şükür çok bereketli bir sezon geçiriyoruz. Malatya’nın en kaliteli ve aromalı kayısısı Kurşunlu’da yetişiyor desek abartmış olmayız. Bunun ana sebebi susuz tarım koşullarında üretilmesidir. Çiftçilerimiz yaklaşık bir haftadır sahada. Şırnak ve Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik tarım işçilerimizle birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Hasadın 2-3 hafta daha sürmesini bekliyoruz."

Kurşunlu Göleti Üretime Can Suyu Oldu

Açıklamasında geçen yıl faaliyete geçen Kurşunlu Göleti’nin önemine de değinen Muhtar Gider, sulama imkânlarının artmasıyla ürün verimliliğinde gözle görülür bir artış yaşandığını vurguladı. Gider,

"Göletin hizmete girmesiyle birlikte bazı bahçelerimiz sulu tarıma geçti ve olumlu sonuçlarını hemen almaya başladık. Bu önemli yatırımı mahallemize kazandıran ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

dedi.



Kurşunlu’da yüksek rakım avantajıyla başlayan kayısı mesaisinin önümüzdeki haftalarda daha da yoğunlaşması bekleniyor.