Kaza, dün akşam saatlerinde Hekimhan-Kuluncak Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Lütfü P. yönetimindeki 44 AFN 371 plakalı minibüs ile Adem Nacar idaresindeki 44 ADR 579 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneden Acı Haber Geldi

Kazada minibüs sürücüsü Lütfü P. hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü Adem Nacar ise ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nacar doktorların tüm çabasına rağmen sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.