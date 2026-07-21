Malatya genelinde olası doğal afetlerin ve olumsuz hava koşullarının yol açabileceği zararları önlemeye yönelik altyapı yatırımları devam ediyor. Bu kapsamda Hekimhan ilçesi Dumlu Köyü’nde hayata geçirilen taşkın kontrol projesindeki tüm imalatlar tamamlanarak hizmete sunuldu.

Projeyle birlikte, Dumlu Köyü'ndeki yerleşim yerleri ve tarım arazileri taşkın tehlikesine karşı güvenli hale getirildi.

Bölgeye Güvenlik ve Modern Altyapı Kazanıldı

Dumlu Köyü'nde tamamlanan taşkın koruma tesisinde hem suyun tahliyesi hem de çevre güvenliği üst düzey standartlara ulaştırıldı. Proje dahilinde gerçekleştirilen çalışmaların teknik detayları şu şekilde:

720 Metre Çift Taraflı Beton Duvarlı Kanal: Suyun akışını kontrol altına almak ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla inşa edildi.

1 Adet Tersip Bendi: Akışla birlikte gelebilecek mil, taş ve rüsubatı tutarak kanalın tıkanmasını engellemek üzere tamamlandı.

3 Adet Menfez: Bölgedeki su geçiş dengesini korumak ve ulaşımı aksatmamak adına yerleştirildi.

2 Adet Yaya Geçidi: Vatandaşların kanal üzerinden güvenli ve rahat bir şekilde geçiş yapabilmesi için yapıldı.

Bin 537 Metre Korkuluk İmalatı: Kanal çevresinde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla monte edildi.

Hizmete giren taşkın kontrol tesisi sayesinde, Dumlu Köyü'nde yaşanabilecek olası yağışlarda meydana gelebilecek su baskınlarının ve taşkın zararlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.