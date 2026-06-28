Eylül 2023'te hizmete alınan Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki Atık Su Arıtma Tesisi, çevreye nefes aldırırken bölgedeki vatandaşlar ve tesis çalışanları için adeta bir çile ve tehlike kapısına dönüştü. Tesise ulaşmak isteyenlerin her gün göze aldığı o korkunç risk, "Bu kadarına da pes" dedirtti. İşte yetkililerin verdiği sözlere rağmen bir türlü çözülmeyen o sorun…

MİLYONLUK TESİS VAR, MEDENİYET YOLU YOK!

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde çevre yatırımları kapsamında Eylül 2023’te tamamlanarak hizmete alınan Atık Su Arıtma Tesisi’nde ulaşım krizi büyüyor. Tesisin hizmete girmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen, projelendirme aşamasında sözü verilen ulaşım altyapısı bir türlü tamamlanamadı.

Hem tesiste görev yapan personel hem de bölgede tarımsal faaliyette bulunan bahçe sahibi vatandaşlar, modern bir tesise ilkel şartlarda ulaşmaya çalışmaktan şikayetçi. Tesisin yapıldığı dönemde planlanan asfaltlama çalışmaları ve bölgeyi aydınlatma sistemi projeleri ise henüz kağıt üzerinde kalmış durumda.

TREN RAYLARINDA KESKİN VİRAJ TEHLİKESİ!

Bölge sakinlerinin iddiasına göre, tesise gitmek isteyenler şu an iki tehlikeli seçenekle karşı karşıya kalıyor:

Toz toprak içindeki, araçlara zarar veren asfaltlanmamış stabilize yolu kullanmak.

Devlet Demiryolları (TCDD) hattı üzerinden kaçak ve kontrolsüz geçiş yapmak.

Özellikle demiryolu hattının bulunduğu noktadaki keskin viraj, görüş açısını tamamen kapatarak faciaya davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar, her geçişte tren gelme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Burada bir can kaybı yaşandıktan sonra mı önlem alınacak?" diyerek isyan ediyor.

VATANDAŞLAR BU MAĞDURİYETİ DOĞRUDAN İL BAŞKANINA İLETTİ

Yaşanan bu ulaşım krizi, siyasetin de gündemine taşındı. Geçtiğimiz 22 Nisan 2026 tarihinde AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan’ın Hekimhan’da gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında, bölgedeki vatandaşlar bu mağduriyeti doğrudan il başkanına iletti.

Ziyaret esnasında duruma müdahale eden İl Başkanı Bakan'ın, MASKİ yetkilileriyle anlık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu görüşmede tesisin yeniden faaliyete geçtiği ve ulaşım yoluyla ilgili çalışmaların en kısa sürede başlatılacağı bilgisi verilmişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen bölgede ne bir iş makinesi görüldü ne de bir çevre düzenlemesi yapıldı.

BÖLGEDE ACİLEN ASFALTLAMA VE GÜVENLİK BARİYERİ ÇALIŞMASI BAŞLATMASI BEKLENİYOR

Verilen sözlerin havada kalmasına tepki gösteren Hekimhanlılar, devletin milyonlarca liralık yatırımla ilçeye kazandırdığı bu vizyon projenin, bir yol problemi yüzünden gölgelenmemesi gerektiğini savunuyor. Hem can güvenliğinin sağlanması hem de tesisin tam kapasiteyle sorunsuz çalışabilmesi için Malatya Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ve ilgili kurumların bölgede acilen asfaltlama ve güvenlik bariyeri çalışması başlatması bekleniyor.