Hekimhan Belediyesi tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon ve yenileme çalışmalarının ardından Ilıca sosyal tesisleri, kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. Yıllardır bölge halkının en önemli dinlenme ve sosyal yaşam alanlarından biri olan tesis, modern donatıları ve bütçe dostu hizmet anlayışıyla vatandaşları ağırlamaya başladı.



"32 Derecelik Şifa ve Huzur Köşesi"

Tesisin geçmişten bugüne uzanan hikayesini paylaşan Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Ilıca’nın yaz-kış 32 derece sıcaklıktaki mineralli suyuyla bölge için eşsiz bir değer olduğunu vurguladı. 1994 yılında Hasançelebi Belediye Başkanı olduğu dönemde alana yapılan ilk yatırımları hatırlatan Başkan Yıldırım:

"O dönemde burada ne tek bir ağaç ne de bir çiçek vardı. 'Park yapacağım' dediğimde bana gülenler olmuştu. Ancak vazgeçmedik; fidanlarımızı diktik, alan düzenlemelerini yaptık ve burayı bölgenin çekim merkezi haline getirdik. Ne var ki son 12 yıldır tesis kaderine terk edildi ve atıl bırakıldı. Devlette devamlılık esastır; yapılanın üzerine yenisini koyup halkın hizmetine sunmak gerekirken, burası ne yazık ki işlevsiz hale getirilmişti" ifadelerini kullandı.



Mutfaktan Düğün Bahçesine Baştan Sona Yenilendi

Geniş kapsamlı yenileme çalışmaları kapsamında tesis bünyesinde hem piknikçiler hem de konuklar için birçok yeni hizmet devreye sokuldu. Bunlar:

Taze ve sıcak ekmek üretimi: Restoran bölümüne kazandırılan yeni fırın sayesinde günlük sıcak ekmek üretimine başlandı.

Restoran bölümüne kazandırılan yeni fırın sayesinde günlük sıcak ekmek üretimine başlandı. Ekonomik yeme-içme imkânı: Ziyaretçiler ve piknikçiler, piyasa koşullarının oldukça altında fiyatlarla restoran hizmetinden faydalanabilecek.

Ziyaretçiler ve piknikçiler, piyasa koşullarının oldukça altında fiyatlarla restoran hizmetinden faydalanabilecek. Bakkal fiyatına büfe: Tesis içindeki büfede fahiş fiyat uygulamasına son verilerek, bakkal tarifesiyle satış dönemi başlatıldı.

Tesis içindeki büfede fahiş fiyat uygulamasına son verilerek, bakkal tarifesiyle satış dönemi başlatıldı. 2 bin kişilik yeni düğün bahçesi: Düğün organizasyonları ile piknikçiler arasında yaşanan karmaşayı çözmek adına alanlar ayrıştırıldı ve 2 bin kişilik modern bir düğün bahçesi inşa edildi.



Tesisin yeni konseptiyle resmi açılış töreni 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Sıradaki Proje: Karadere Baraj Göleti

Hekimhan’ın sosyal yaşam alanlarını artırmaya kararlı olduklarını belirten Başkan Mehmet Şerif Yıldırım, bir sonraki hedeflerinin Karadere Baraj Göleti çevresi olduğunu müjdeledi. Gölet çevresini daha fonksiyonel ve cazip bir yaşam alanına dönüştüreceklerini belirten Yıldırım, "İnsanlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri onlarla buluşturmak ana hedefimiz. Hemşerilerimi ve komşularımı mutlu gördükçe ben de mutlu oluyorum" dedi.



Yenilenen yüzüyle Ilıca sosyal tesisleri, Hekimhanlıların ve bölgeye gelen misafirlerin yeniden nefes aldığı, dinlendiği ve keyifle vakit geçirdiği eski canlı günlerine geri döndü.