Kaza, Malatya-Elazığ kara yolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs, aynı yönde seyir halinde bulunan TIR’a arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle meydana gelen kazanın ardından durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yaralılar Hastanelere Kaldırılıyor

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Ardından yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilmesine başlandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, kazadaki yaralı sayısı ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.