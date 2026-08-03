Malatyalı öğretmen Oğuz Altıntaş, Mersin'de geçirdiği feci trafik kazası sonrası yaşam mücadelesini kaybetti. 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören 40 yaşındaki eğitimcinin vefatı, memleketi Malatya’da ve eğitim camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

10 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Mersin’in Anamur ilçesindeki VakıfBank Atatürk Ortaokulu’nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Hekimhan nüfusuna kayıtlı Oğuz Altıntaş, yaklaşık 10 gün önce ağır bir trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından hemen hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki öğretmen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Son Yolculuğuna Malatya’da Uğurlanacak

Genç yaşta hayatını kaybeden Oğuz Altıntaş’ın acı haberi, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Merhum öğretmenin cenazesi, bugün saat 13.30’da Malatya Şehir Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek.