İnsanların bir şehirden diğerine gitme serüveni, sunulan hizmetlerin şekliyle hep bir bütün olmuştur. Ancak zaman ilerledikçe perdenin arkasında büyüyen gider kalemleri, firmaları mevcut hizmet standartlarını sil baştan düzenlemeye itiyor. Bu dönüşüm, bilet alımından koltuğa oturana kadar hayatımızdaki pek çok detayı derinden etkiliyor.

MAŞTİ'den Kalkan Otobüslerde Yeni Dönem

Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) eskiden o peronlarda görmeye alıştığımız canlılık yerini derin bir sessizliğe ve kara kara düşünen şoförlere bıraktı. Yılların otobüsçüleri, ellerini ceplerine attıklarında karşılaştıkları maliyetler yüzünden yolcuya sundukları o samimi ikramları kısmak zorunda kalıyor. Eskiden yol uzun olduğunda mideyi bastıran ufak atıştırmalıklar artık lüks oldu. TOFED Malatya Şube Başkanı Eyüp Fatih Bay, sektörün adeta eridiğini, yazıhanecisinden şoförüne kadar herkesin perişan olduğunu gizlemiyor.

Dijital Bilet Satışları Otobüsçüyü Vurdu

Diyelim ki cebinizdeki telefonla kolayca biletinizi aldınız; arka planda işleyen çarklar esnafı bayağı bir zorluyor. Vatandaş aynı fiyata bilet bulduğu için uygulamaları tercih ediyor ama bu durum firmaların sırtına yüzde 13'lük koca bir yük bindiriyor. Bay'ın da ifade ettiği gibi, ellerini sıcaktan soğuğa vurmadan komisyon kesen bu platformlar, parayı da 20 gün içerde tutunca otobüsçünün nakit akışı tamamen tıkanıyor. Araçlar çoğu zaman boş gidip gelirken, bu devasa kesintiler firmaların ikramdan ve kaliteden ödün vermesine neden oluyor.

Yakında Su Bile Parayla Satılacak

Akaryakıt ibresinin 80 liraya dayandığı günümüzde, uzun yol yapmanın maliyeti sadece yakıtla da sınırlı kalmıyor. Bakım masrafları dudak uçuklatıyor. Karslı meslektaşlarının belirttiği gibi bir motor tamiri 600 bin liraları buluyor. Tüm bu çıkmazın içinde yolcuları bekleyen acı gerçek ise uçaklardaki sistemin otobüslere entegre edilmesi. Malatyalı sektör temsilcileri, yakın bir gelecekte muavinin koridorda elinde pos cihazıyla dolaşıp suyu, çayı parayla satacağı o günlerin çok uzak olmadığını açıkça dile getiriyor.