Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında kamuoyunun bilgisine sunulan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar detaylarıyla belli oldu. Yayımlanan yeni yönetmelikler doğrultusunda üniversiteler bünyesinde sağlık ve güvenlik alanlarında yeni merkezler faaliyete geçirilirken, ilan bölümünde de yargı ve finans verileri yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar şu şekildedir:

Yürütme ve İdare Bölümü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği.

İlân Bölümü

Yargı ilânları, artırma, eksiltme ve ihale ilânları ile çeşitli ilânların yer aldığı bölümde, ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri yayımlandı.