Malatya’da vefat eden vatandaşların defin ve taziye adres bilgileri şöyle:
Malatya Vefat Edenler / 2 Ağustos 2026
-Sevim Kutsal (Yaş: 90 / Kadın)
Taziye Adresi: Çilesiz Mahallesi Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
-Zeynep Yücel (Yaş: 80 / Kadın)
Taziye Adresi: Kernek Mahallesi Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
-Güllü Sever (Yaş: 86 / Kadın)
Taziye Adresi: Turgut Özal Mahallesi Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
-Erhan Ağcakoca (Yaş: 32 / Erkek)
Taziye Adresi: Orduzu Mahallesi Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
-Habip Güneş (Yaş: 55 / Erkek)
Taziye Adresi: Fırat Mahallesi Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
-Mehmet Soran (Yaş: 81 / Erkek)
Taziye Adresi: Fırat Mahallesi Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
-Veysi Kocaman (Yaş: 71 / Erkek)
Taziye Adresi: Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.
-Sultan Mike (Yaş: 79 / Kadın)
Taziye Adresi: Dedeyazı Mahallesi Doğanşehir / Malatya
Defin Yeri: Dedeyazı Mahallesi Doğanşehir / Malatya Mezarlığına defin edildi.
-Fatma Alıcı (Yaş: 85 / Kadın)
Taziye Adresi: Banazı Mahallesi Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Banazı Mahallesi Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.
-Nuri Çalışkan (Yaş: 81 / Erkek)
Taziye Adresi: Banazı Mahallesi Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Banazı Mahallesi Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.