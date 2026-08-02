Malatya’da vefat eden vatandaşların defin ve taziye adres bilgileri şöyle:

Malatya Vefat Edenler / 2 Ağustos 2026

-Sevim Kutsal (Yaş: 90 / Kadın)

Taziye Adresi: Çilesiz Mahallesi Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

-Zeynep Yücel (Yaş: 80 / Kadın)

Taziye Adresi: Kernek Mahallesi Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

-Güllü Sever (Yaş: 86 / Kadın)

Taziye Adresi: Turgut Özal Mahallesi Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

-Erhan Ağcakoca (Yaş: 32 / Erkek)

Taziye Adresi: Orduzu Mahallesi Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

-Habip Güneş (Yaş: 55 / Erkek)

Taziye Adresi: Fırat Mahallesi Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

-Mehmet Soran (Yaş: 81 / Erkek)

Taziye Adresi: Fırat Mahallesi Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

-Veysi Kocaman (Yaş: 71 / Erkek)

Taziye Adresi: Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.

-Sultan Mike (Yaş: 79 / Kadın)

Taziye Adresi: Dedeyazı Mahallesi Doğanşehir / Malatya

Defin Yeri: Dedeyazı Mahallesi Doğanşehir / Malatya Mezarlığına defin edildi.

-Fatma Alıcı (Yaş: 85 / Kadın)

Taziye Adresi: Banazı Mahallesi Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Banazı Mahallesi Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.

-Nuri Çalışkan (Yaş: 81 / Erkek)

Taziye Adresi: Banazı Mahallesi Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Banazı Mahallesi Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.