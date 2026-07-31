Ev yapacak arsa arayan vatandaşlardan büyük ölçekli gayrimenkul yatırımcılarına kadar geniş bir kitleye hitap eden satışlar, cazip ödeme koşulları ve KDV muafiyeti avantajıyla dikkat çekiyor.

Malatya Arsa Satışı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek açık artırma müzayedesi kapsamında Malatya’daki taşınmazlar 13 Ağustos 2026 tarihinde satışa sunulacak.

Müzayede oturumları saat 10.30’da başlayacak. Yatırımcılar satışlara fiziki olarak Ankara ve İstanbul’daki müzayede merkezlerinden katılabilecekleri gibi, Emlak Yönetim altyapısı üzerinden internet aracılığıyla da teklif verebilecek.

Cazip Ödeme Koşulları ve KDV Muafiyeti Dikkat Çekiyor

Yatırımcılara kolaylık sağlamak amacıyla sunulan finansman detayları şu şekilde:

Ödeme Plani: %25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sunuluyor.

Peşin İndirimi: Belirlenen lotlarda peşin ödemelerde %15 indirim uygulanacak.

Vergi Avantajı: Tüm satışlar KDV’den muaf olarak gerçekleştirilecek.

Hangi Bölgelerde Arsalar Var?

Açık artırma listesinde Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce, Bostanbaşı, Yakınca, Tecde, Aşağıbağlar, Fatih ve Yeniköy bölgeleri ile Battalgazi ilçesine bağlı Bulguru (Karaköy), Çolaklı ve Söğüt mahallelerinde bulunan taşınmazlar yer alıyor. İkizce bölgesindeki çok sayıda müstakil konut imarlı küçük parseller, özellikle şahsi konut yapımı için arsa arayan vatandaşların odağında bulunuyor.

13 Ağustos'ta Malatya'da Satışa Çıkacak Tüm Arsalar ve Fiyatları

Satış ve muhammen bedel bilgileri Lot sırasına göre şöyle:

Lot 433: Malatya Battalgazi Bulguru/Karaköy'de 5.716,24 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺32.010.944,00

Lot 434: Malatya Battalgazi Bulguru/Karaköy'de 7.044,60 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺38.745.300,00

Lot 435: Malatya Battalgazi Bulguru/Karaköy'de 12.477,35 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺67.377.690,00

Lot 436: Malatya Battalgazi Bulguru/Karaköy'de 1.589,08 m² ticaret alanı - Muhammen bedel: ₺9.931.750,00

Lot 437: Malatya Battalgazi Bulguru/Karaköy'de 4.641,40 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺25.991.840,00

Lot 438: Malatya Battalgazi Çolaklı'da 1.366,60 m² plansız alan (1/5.000 NİP tarımsal nitelikli alan) - Muhammen bedel: ₺546.640,00

Lot 439: Malatya Battalgazi Çolaklı'da 7.767,20 m² plansız alan (1/5.000 NİP tarımsal nitelikli alan) - Muhammen bedel: ₺3.207.853,60

Lot 440: Malatya Battalgazi Söğüt'te 7.421,22 m² plansız alan (1/100.000 NİP tarım alanı) - Muhammen bedel: ₺9.632.743,56

Lot 441: Malatya Yeşilyurt Aşağıbağlar'da 1.873,03 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺17.793.785,00

Lot 442: Malatya Yeşilyurt Bostanbaşı'da 2.452,92 m² ticaret alanı - Muhammen bedel: ₺42.926.100,00

Lot 443: Malatya Yeşilyurt Fatih'te 310,50 m² OSB ticaret alanı + yol - Muhammen bedel: ₺1.086.750,00

Lot 444: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 36.582,00 m² 1/100.000 ÇDT'de tarım alanı - Muhammen bedel: ₺47.556.600,00

Lot 445: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 446: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 447: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 448: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 449: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 450: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 451: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 452: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 234,40 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺1.406.400,00

Lot 453: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 454: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 455: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 456: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 457: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,01 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.070,80

Lot 458: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 459: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 460: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 461: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 462: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 463: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 464: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 465: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 466: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 467: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 468: Malatya Yeşilyurt İkizce'de 300,00 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.124.000,00

Lot 469: Malatya Yeşilyurt Tecde'de 970,70 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺6.794.900,00

Lot 470: Malatya Yeşilyurt Yakınca'da 596,91 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺5.670.645,00

Lot 471: Malatya Yeşilyurt Yakınca'da 1.391,62 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺12.524.580,00

Lot 472: Malatya Yeşilyurt Yakınca'da 444,13 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺4.441.300,00

Lot 473: Malatya Yeşilyurt Yakınca'da 317,42 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺3.174.200,00

Lot 474: Malatya Yeşilyurt Yakınca'da 1.824,55 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺16.420.950,00

Lot 475: Malatya Yeşilyurt Yakınca'da 384,18 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺3.841.800,00

Lot 476: Malatya Yeşilyurt Yakınca'da 360,26 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺3.602.600,00

Lot 477: Malatya Yeşilyurt Yeniköy-2'de 962,72 m² konut alanı - Muhammen bedel: ₺2.406.800,00