Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal eden şahıslara yönelik yürüttüğü fiziki ve teknik takipli çalışmalar kapsamında dev bir operasyona imza attı.

Malatya’da uyuşturucu ve uyarıcı madde üretiminde kullanılmak üzere malzeme ve ham madde temin ettiği tespit edilen 1 şüpheli şahsın, 28 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul’daki ikametinde arama gerçekleştirildi.

Tek Seferde Ele Geçirilen En Yüksek Miktar!

Yapılan aramalarda, Malatya ekipleri tarafından tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sentetik kannabinoid ham maddesi kayıtlara geçti. Operasyon kapsamında ele geçirilen gereçler ve uyuşturucu ham maddeleri şöyle:

3 kilo 77 gram A-M Sentetik Kannabinoid Ham Maddesi (307 kilo 700 gram sentetik kannabinoid madde elde edilebilecek miktarda)

27 kilogram Pregabalin Sentetik Ecza Ham Maddesi

2 adet hassas terazi

1 adet uyuşturucu madde imalatında kullanılan doğrama makinesi

1 adet uyuşturucu madde imalatında kullanılan blender makinesi

1 adet uyuşturucu madde imalatı ve paketlemesinde kullanılan vakum makinesi

1 adet uyuşturucu madde paketleme makinesi

1 Şüpheli Gözaltında

Başarılı operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs yakalanmış olup, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirlemeye çalışan sokak satıcıları ve zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.