Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte vatandaşlar, serinlemek amacıyla doğal su kaynaklarının ve mesire alanlarının bulunduğu bölgelere yöneliyor. Kent merkezindeki sıcak havadan uzaklaşmak isteyenler için öne çıkan doğal alanlarda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.



Malatya'da Serinlik Arayışı



Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar kent merkezine uzak noktadaki mesire alanlarına ilgi gösteriyor. Aileleriyle vakit geçirmek ve serin alanlarda bulunmak isteyen vatandaşlar için kentin farklı ilçelerinde yer alan rotalar tercih ediliyor.



Söz konusu mesire ve ziyaret alanlarına gitmeyi planlayan vatandaşlara, yoğunluktan etkilenmemek adına ziyaretlerini sabahın erken saatlerinde veya öğleden sonra saat 16.00 itibarıyla gerçekleştirmeleri tavsiye ediliyor.



Vatandaşların en çok tercih ettiği 5 yer ise şöyle;



Darende Günpınar Şelalesi



Darende ilçesinde yer alan Günpınar Şelalesi, yaklaşık 40 metreden dökülen suyu ve çevresindeki kanyon alanıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Şelale çevresindeki mesire alanları, serinlemek ve piknik yapmak isteyen vatandaşların uğrak noktaları arasında yer alıyor. Şelaleden akan buz gibi suyun oluşturduğu doğal esinti, en sıcak günlerde dahi bölgeyi adeta doğal bir klima alanına dönüştürüyor. Ayrıca kanyon boyunca yer alan yürüyüş parkurları, doğaseverlere ağaçların gölgesinde ferah bir atmosfer sunuyor.





Doğanşehir Polat Sürgü Barajı ve Takaz Mesire Alanı



Doğanşehir ilçesinde bulunan Takaz mesire alanı, buzul soğukluğundaki doğal kaynak suları ve asırlık çınar ağaçlarının sunduğu geniş gölgeliklerle kentin en serin noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Sürgü Barajı çevresindeki alabalık tesisleri ve yeşil alanlar, kavurucu sıcaklardan kaçanların yoğun ilgisini görüyor. Suyun tam kaynağından çıktığı noktada kurulan oturma alanları, ziyaretçilere suyun ferahlatıcı etkisi eşliğinde dinlenme imkanı sağlıyor. Bölgedeki gür akan akarsular ve çam kokulu yürüyüş yolları, hafta sonu kaçamakları için ideal bir ortam oluşturuyor.





Arapgir Kaya Arası Kanyonu



Serin suları ve yürüyüş yollarıyla bilinen Kaya Arası Kanyonu, mor reyhan tarlalarının bulunduğu güzergahta yer alıyor. Kanyon boyunca uzanan akarsu kenarları, sıcak günlerde ziyaret edilen alanlar arasında bulunuyor. Vadinin yüksek kayalıkları sayesinde günün büyük bölümünde dik güneş ışınlarından korunan kanyon, ziyaretçilerine serin ve esintili bir rota imkanı veriyor. Akarsu boyunca sıralanan ahşap çardaklar ve doğal kamp alanları, doğayla baş başa serinlemek isteyenleri cezbediyor.



Yeşilyurt Pınarbaşı ve Gündüzbey



Kent merkezine yakın konumda bulunan Yeşilyurt Pınarbaşı ve Gündüzbey bölgesi, soğuk su kaynakları ve ağaçlık alanlarıyla öne çıkıyor. Bölgedeki çay bahçeleri ve piknik alanlarında özellikle akşamüstü saatlerinde hareketlilik yaşanıyor. Derme Deresi’nin coşkun akan suları etrafına kurulu tesisler, şehir merkezinden uzaklaşmadan hızlıca serinlemek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Yeşillikler içerisindeki tarihi dokusu ve gür su sesleri eşliğinde sunulan yöresel ikramlar, bölgenin çekim gücünü artırıyor.



Kırkgöz Sahil Parkı



Kırkgöz Sahil Parkı, baraj gölü kıyısındaki yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla hizmet veriyor. Bölge, akşam saatlerinde serinlemek isteyen vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Geniş çim alanları ve baraj gölünden esen tatlı rüzgar, kent sakinlerine ferah bir akşam geçirme fırsatı sunuyor. Çocuk oyun alanları ve sahil şeridindeki dinlenme noktaları sayesinde aileler, günün yorgunluğunu ve sıcaklığını burada üzerlerinden atıyor.