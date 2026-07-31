Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu dakikalar yaşandı. Sürgü ile Erkenek mahalleleri arasındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Kuru otların tutuşması ve rüzgarın şiddetini artırmasıyla alevler hızla geniş bir alana yayıldı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar üzerine bölge sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Alevlerin Önünü Kesmek İçin Traktörler Devreye Girdi

İtfaiye ekiplerinin karadan başlattığı zorlu müdahaleye, bölge halkı da kayıtsız kalmadı. Yangının yerleşim yerlerine ve ekili alanlara sıçramaması için adeta zamanla yarışan köylüler, traktörlerine bağladıkları ilaç ve su tankerleriyle alevlerin olduğu bölgeye akın etti. Traktörleriyle su taşıyarak ve toprağı sürerek alevlerin önünü kesmeye çalışan mahallelilerin bu dayanışması yangının daha da büyümesini engellemede kritik rol oynadı.

Ekiplerin ve köylülerin omuz omuza yürüttüğü yoğun müdahale sonucu yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.