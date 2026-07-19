6 Şubat depremleri Doğanşehir’de yalnızca binaları ve altyapıyı yıkmadı; hayatın ritmini, mahalle düzenini, komşuluk ilişkilerini ve insanların en temel ihtiyacı olan güven duygusunu da derinden sarstı. Bugün Doğanşehir; bir yandan konutlar, rezerv alanlar, kırsal evler, yol ve altyapı çalışmalarıyla fiziki olarak toparlanmaya çalışırken, diğer yandan çok daha zorlu bir sınav veriyor: Kaybolan mahalle kültürünü ve sosyal hayatı yeniden ayağa kaldırmak.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram Duruş Dergisinin yaptığı bu özel söyleşide; sadece şantiyeleri ve dökülen betonları değil; kadınların, gençlerin, çocukların ve çiftçilerin geleceğe dönük yeni hikayesini, yani ilçenin ruhunu kurtarma mücadelesini anlattı.

"Yeniden İmar Kadar Yeniden Umut Kurmak da Önemli"

Deprem sonrası toparlanmanın sadece betonla ve binalarla anlatılamayacağını belirten Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, sürecin insani boyutuna şu sözlerle dikkat çekiyor:

6 Şubat depremleri Doğanşehir için yalnızca büyük bir yıkım değil, hayatın bütün düzeninin değiştiği ağır bir imtihan oldu. Evlerimiz, sokaklarımız, mahallelerimiz, alışkanlıklarımız ve en önemlisi insanımızın güven duygusu derinden etkilendi. Doğanşehir’in toparlanma hikayesini sadece betonla, binalarla, yollarla anlatmak mümkün değildir. Bizim hikayemiz; acıdan dayanışmaya, yıkımdan yeniden dirilişe, umutsuzluktan geleceğe uzanan güçlü bir hikayedir. Biz bu süreci yalnızca yeniden imar olarak görmüyoruz. Bu süreç aynı zamanda yeniden umut kurma, yeniden komşuluk kurma, yeniden şehir hayatını canlandırma sürecidir.

"En Belirgin Değişim Hayatın Yeniden Hareketlenmesidir"

İlçede son bir yılda konut, rezerv yapı alanları, kırsal konutlar ve sosyal donatılar konusunda büyük adımlar atıldı. Ancak Başkan Mehmet Bayram’a göre en büyük değişim sokaklardaki enerjide ve insanların gözlerinde saklı:

Benim gözümden en belirgin değişim, ilçede hayatın yeniden hareketlenmeye başlamasıdır. Vatandaşlarımız artık yalnızca bugünü değil, yarını da konuşuyor. Esnafımız, çiftçimiz, gençlerimiz, kadınlarımız ve çocuklarımız geleceğe dair yeniden umut besliyor. Yol yalnızca ulaşım meselesi değildir; yol hizmete erişimdir, güvenli ulaşımdır, mahallelerin birbirine bağlanmasıdır, üreticinin ürününü pazara ulaştırmasıdır.

"Fiziki İnşa ile Sosyal İyileşmeyi Birlikte Başarmak Zorundayız"

Deprem görmüş bir kentte belediyeciliğin kaldırım döşemekten çok daha fazlası olduğunu ifade eden Bayram, belediyecilik vizyonunu şu sözlerle özetliyor:

Deprem sonrası belediyecilik artık klasik belediyecilik anlayışının çok ötesine geçmiştir. Elbette bina yapmak, yol yapmak, altyapıyı yenilemek önemlidir. Ancak afet yaşamış bir ilçede sadece fiziki yapıları yenilemek yeterli değildir. Asıl mesele, o yapıların içinde huzurlu bir hayatın yeniden kurulabilmesidir. Bizim için bir kültür evi yapmak da en az bir yol yapmak kadar önemlidir. Çünkü kültür evi, bu toplumun acısını ve sevincini birlikte taşıdığı yerdir.

"Sosyal Belediyeciliği Konteynerdeki Ailenin Sabrında Görüyoruz"

Sosyal belediyeciliği masa başında değil, sahada ve insan hikayelerinde aradıklarını belirten Başkan Bayram, sorumluluklarının büyüklüğünü şu çarpıcı kelimelerle anlatıyor:

Sosyal belediyecilik; insanın hayatına dokunmak, yalnız olmadığını hissettirmek, ihtiyacını zamanında görmek ve şehirde herkesin kendisine yer bulmasını sağlamaktır. Biz Doğanşehir’de sosyal belediyeciliği; konteynerde yaşam mücadelesi veren bir ailenin sabrında, çocuğu için güvenli oyun alanı isteyen bir annenin beklentisinde, üretmek isteyen kadınlarımızın emeğinde, sosyal alan arayan gençlerimizin heyecanında görüyoruz.

"Doğanşehir'de Parksız Mahalle Bırakmayacağız!"

Geleceğin çocukların yüzündeki tebessümle büyüyeceğine inanan Doğanşehir Belediyesi, çocuklar ve gençler için net ve iddialı vaatler ortaya koyuyor:

Çocuklara Verilen Söz: "Çocuklarımız için en temel hedeflerimizden biri, her mahallemizde güvenli, ulaşılabilir ve nitelikli oyun alanları oluşturmaktır. Bu konuda hemşehrilerimize verdiğimiz açık bir sözümüz var: Doğanşehir’de parksız mahalle bırakmayacağız."

Gençlik Vizyonu: "Gençlerimiz Doğanşehir’in yalnızca yarını değil, bugünün de en büyük enerjisidir. Gençlerimizin sadece vakit geçireceği değil, kendini geliştireceği ve ilçenin geleceğine katkı sunacağı alanlar oluşturmak istiyoruz."

"Doğanşehir’in Hafızası Mahalle Kültüründe Saklı"

Kentsel dönüşümün ilçenin tarihsel belleğini ve kültürünü yok etmemesi gerektiğinin altını çizen Mehmet Bayram, mahalle vurgusunu yineliyor: