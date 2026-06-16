Vali Yavuz, Doğanşehir’de bir dizi inceleme ve temaslarda bulundu. Doğanşehir İlçe ziyaretine Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Yrd. Osman Kural, Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, İl Müftüsü Ramazan Dolu, Çev. Şeh. ve İkl.Değ.İl Md. V Cengiz Başer ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Program kapsamında ilk olarak Doğanşehir ilçesi Eskiköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 83 adet toplu konut alanında incelemelerde bulunuldu. Ardından Sürgü Mahallesi’nde 229 adet çelik kırsal köy konutunda incelemelerde bulunularak, proje ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Program çerçevesinde Sürgü Mahallesi’nde yapımı devam eden Yeni Camii ve Güzelköy Mahallesi Güzelköy Camii’nde incelemelerde bulunuldu.

Daha sonra program Kurucuova Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kölükkuyu Camii’nin açılışı ve Kadilli Mahallesi Camii ile Gövdeli Mahallesi Merkez Camii inşaatlarında incelemelerle devam etti.

“6 ŞUBAT DEPREMLERİ HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR İMTİHAN OLDU”

Açılışta konuşan Vali Yavuz “Bugün, Allah’ın evlerinden birinin açılışı vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel hizmetin hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 6 Şubat depremleri hepimiz için büyük bir imtihan oldu. Birçok insanımız sevdiklerini, evlerini ve hatıralarını kaybetti. Devletimiz ve milletimiz el ele vererek bu zor günlerde büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Bugün konutlardan iş yerlerine, okullardan ibadethanelere kadar birçok alanda yeniden ayağa kalkan bir Malatya görüyoruz. Camilerimiz, Kur’an kurslarımız ve diğer ibadethanelerimiz de bu yeniden yapılanma sürecinin önemli bir parçasıdır. Depremde zarar gören ibadethanelerimizin yerine yenilerini kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün açılışını yaptığımız camilerimizin cemaatinin bol, hizmetlerinin hayırlı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Vali Seddar Yavuz daha sonra Doğanşehir Erkenek Mahallesi rezerv alanda yapımı devam eden 110 konut, 105 ticarethane ve 1 fırından oluşan proje alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Program Doğanşehir Erkenek Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 569 adet kırsal köy konutunda incelemelerle devam etti.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Örencik Mahallesi programı kapsamında, vatan uğruna canını feda eden Şehit Er Nurettin Dalkılınç’ın kıymetli ailesi ziyaret edilerek devletimizin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu vurgulandı.

Vali Yavuz daha sonra Doğanşehir Kapıdere Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 86 adet, Gövdeli Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 125 adet ve Bıçakcı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 92 adet kırsal köy konutunda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program Vali Seddar Yavuz ve beraberindeki heyetin Küçüklü Mahallesi’nde 40, Beğre Mahallesi’nde 27, Elmalı Mahallesi’nde 214 ve Günedoğru Mahallesi’nde 192 kırsal konutta incelemeler yapmasının ardından sona erdi.