AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda tavuk eti ve kırmızı et fiyatlarına ilişkin İYİ Parti'nin verdiği Meclis Araştırması önergesi üzerine AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada, Hükümetin üretimi artırmaya yönelik desteklerini sürdürdüğünü, fahiş fiyat uygulamalarına karşı ise denetimlerin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

ÜRETİCİYE HİBE VE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

TBMM Genel Kurulunda söz alan Miletvekili Tüfenkci, serbest piyasa ekonomisinin arz ve talep dengesi üzerine kurulu olduğunu belirterek, tüketicinin korunabilmesi için yeterli rekabet ortamının sağlanmasının önem taşıdığını ifade etti.

Tavukçuluk ve kırmızı et üretiminde Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından üreticilere hibe, faizsiz kredi ve çeşitli destekler sağlandığını dile getiren Tüfenkci, küçük besicilere hayvan ve yem bitkisi desteklerinin de verildiğini söyledi.

Üretimin artırılması için girdi maliyetlerinin düşürülmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve enerji giderlerine yönelik desteklerin önemine dikkat çeken AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Hükümetin bu alanlarda üreticilere ciddi destekler sunduğunu kaydetti.

BEYAZ ETTE "YAZ FIRSATÇILIĞINA" SIKI DENETİM

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte beyaz ete yönelik talebin arttığını belirten Milletvekili Tüfenkci, bu durumu fırsata çevirmeye çalışan uygulamalara karşı kapsamlı denetimlerin sürdürüldüğünü ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmanın da tüketiciler tarafından olumlu karşılandığını belirten Tüfenkci, serbest piyasa ekonomisinin kartelleşmeye ve fiyat sabitlemeye izin vermediğini söyledi.

Anayasa'nın devlete rekabeti koruma görevi verdiğini ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Rekabet Kurumu'nun koordinasyon içerisinde çalıştığını belirtti.

Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı firmaların piyasa bozucu davranışlarına karşı gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Milletvekili Tüfenkci, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

“ARAŞTIRMA DEĞİL, SORUŞTURMA SONUÇLARI BEKLENMELİ”

Konuşmasının sonunda Meclis Araştırması önergesine ilişkin değerlendirmede bulunan Tüfenkci,

"Hükümetimiz ilgili bakanlıklar ve kurumlar aracılığıyla hem denetimlerini yapmakta hem de üretimi artırmaya yönelik desteklerini sürdürmektedir. Üretim arttığında fiyatların daha rekabetçi hale geleceğini göreceğiz. Bu nedenle Meclis Araştırması açılmasından ziyade yürütülen denetimlerin ve soruşturmaların sonuçlarının beklenmesini daha doğru buluyoruz. Bu gerekçelerle araştırma önergesine ret oyu vereceğiz"

diye konuştu.