Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından gerçekleştirdiği Millete Sesleniş konuşmasında dış politikada yaşanan tarihi gelişmelerin yanı sıra iç siyasete ve muhalefete de geniş yer ayırdı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ve bölgeye rahat bir nefes aldıran mutabakat sürecine değinen Erdoğan, krizin ilk gününden itibaren hükümetin attığı sağduyulu adımları eleştiren muhalefet partilerine adeta ateş püskürdü.

Türkiye’nin yürüttüğü hassas diplomasi ve provokasyonlara gelmeyen dik duruşu sayesinde krizden başarıyla çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin bu süreçteki tavrını "polemik siyaseti" olarak nitelendirdi. Siyasi rakiplerinin dış politika vizyonundan yoksun olduğunu savunan Erdoğan, muhalefetin uluslararası krizlerde destek olmak yerine köstek olmaya çalıştığını belirterek şu sert ifadeleri kullandı:

"İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmaya çalışanları ise bugün bir kez daha Allah'a ve aziz milletimizin tertemiz vicdanına havale ediyorum. Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren, bilgi birikim gerektiren, omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz, gölge etmeyin bu bize yeter diyoruz."

Muhalefet partileri kendi iç hesaplaşmaları ve koltuk kavgalarıyla meşgulken, hükümet olarak Türkiye’yi küresel bir aktör yapma mücadelesi verdiklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasında günlerini geçirirken, biz ülkemizi küresel bir oyuncu haline getirmenin kavgasını veriyoruz. Sizlerin duası ve desteği bizimle olduğu müddetçe bu ülkeyi el birliğiyle, gönül birliğiyle birlik ve beraberlik içinde kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi dışarıdan ve içeride vakarla temsil edecek şartlar ne olursa olsun her platformda ülkemizin çıkarlarını cesaretle savunacağız. Dikleşmeyeceğiz ama dik duruşumuzu da hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz."

Muhalefeti kendi içindeki "koltuk kavgaları" ve "salon kapmaca" oyunlarıyla baş başa bıraktıklarını belirten Erdoğan, Türkiye’nin çıkarlarını küresel ölçekte dik duruşla savunmaya devam edeceklerinin altını çizerek kararlılık mesajı verdi.