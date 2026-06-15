Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nün tıp dünyasında çığır açan 8'li çapraz karaciğer nakli başarısı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun tebrik paylaşımıyla yeniden Türkiye gündeminin zirvesine oturdu. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, bu dev operasyonun mimarı olan Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ı ve ekibini ön plana çıkararak, Türk tıbbının ulaştığı küresel başarıyı tüm dünyaya ilan etti.

İŞTE BAKAN MEMİŞOĞLU’NUN PAYLAŞIMI

Paylaşımında doğrudan Sezai Hoca ve ekibinin emeğine vurgu yapan Bakan Memişoğlu,

"Türk hekimlerimizle gurur duyuyoruz. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitümüzde dünyada bir ilke daha imza atıldı. Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamız ve kıymetli ekibi, gerçekleştirdikleri 8'li çapraz karaciğer nakli ile tıp tarihine altın harflerle adını yazdırdı. Türkiye, İnönü Üniversitemizde yetişen bilim insanları sayesinde karaciğer naklinde dünya çapında bir marka hâline geldi. Ülkemizde yılda yaklaşık bin 800 karaciğer nakli yapılmaktadır. Bu nakillerin 300'den fazlası bu enstitüde gerçekleştirilmektedir. Bu büyük başarıya imza atan tüm bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu topraklardan dünyaya şifa dağıtıyorsunuz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı"

ifadelerini kullandı.

SEZAİ HOCA'NIN KURDUĞU MERKEZİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ VERİLERLE ORTAYA KOYDU

Türkiye'nin karaciğer naklinde dünya çapında bir marka haline geldiğini ve bunun Malatya'da yetişen bilim insanları sayesinde başardığını belirten Memişoğlu, ülkedeki her yıl yapılan yaklaşık bin 800 karaciğer naklinin 300'den fazlasının tek başına bu enstitüde yapıldığına dikkat çekerek Sezai Hoca'nın kurduğu merkezin büyüklüğünü verilerle ortaya koydu.

Bakan Memişoğlu, Sezai Hoca ve ekibine hitaben yazdığı tebrik mesajını, "Bu büyük başarıya imza atan tüm bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu topraklardan dünyaya şifa dağıtıyorsunuz" sözleriyle tamamladı. Bakanın bu yeni ve özel paylaşımı, Malatya’nın organ naklinde küresel bir üs olduğunu tescillerken, tıp dünyasına yön veren Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibinin başarısını bir kez daha taçlandırmış oldu.