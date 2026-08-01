Malatya'da yaklaşık 40 yıldır baba mesleği olan perdeciliği sürdüren Turgut Yavuz, hem sektörün geçirdiği değişimi hem de deprem sonrası oluşan yeni ticaret düzenini değerlendirdi. Gençlerin artık sade tülleri tercih ettiğini belirten Yavuz, perde seçiminde estetiğin yanı sıra yaşam konforunun da ön plana çıktığını söyledi.

Ata Mesleğini 40 Yıldır Yaşatıyor

Mesleğe başlama sürecini ve sektörün gelişimini paylaşan Turgut Yavuz, perdeciliğin kendisi için bir baba mirası olduğunu dile getirdi. İlk başladığı yıllara kıyasla ürün çeşitliliğinin ciddi oranda arttığını söyleyen Yavuz,

"Eskiden tek düzeydi, standarttı ve birkaç parça çeşit vardı. Şimdi yüzlerce çeşit var. Farklı zevklere ve bütçelere uyabilecek çok farklı ürünler sunuluyor"

ifadelerini kullandı.

Gençlerin Tercihi Sade Tüller

Son dönemdeki müşteri tercihlerine değinen deneyimli esnaf, özellikle genç neslin gözü yormayan sade tüllere ilgi gösterdiğini belirtti. Her yaş grubunun beklentisinin farklı olduğunu ifade eden Yavuz,

"Her meslekte olduğu gibi insanlara hitap edebilmek, onların zevkine göre bir şeyler bulmak işin en zor yanı. Müşterinin zevkine uygun ürünü doğru sunmak gerekiyor"

dedi.

"Perdeye Yüzeysel Bakıp Geçmeyeceksin"

Perdenin ev yaşamındaki yerine dikkat çeken Turgut Yavuz, ürünlerin sadece bir ev eşyası olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Perde deyince öyle yüzeysel bakıp geçmeyeceksin. Perde bir zevk, bir mahremiyet... Evinde oturduğun zaman seni mutlu edebilecek bir şey. Yani perde deyip geçmekle olmaz, geniş bir yelpazedir."

Fiyatlar Diğer Ev Eşyalarına Göre Uygun

Sektördeki fiyat aralıkları ve maliyetler hakkında da bilgi veren Yavuz, metre fiyatlarının ortalama 250 ile 550 lira arasında değiştiğini belirtti. Son dönemde gündemde olan TOKİ konutlarının perde maliyetlerine değinen usta esnaf,

"Bir TOKİ dairesi 18 bin, 20 bin, 22 bin lira tutuyor. Biraz çıtayı yükseltirse 30 binlere kadar çıkıyor. Evin avizesi veya beyaz eşyasıyla kıyasladığınız zaman perde öyle çok büyük rakamlar tutmuyor"

açıklamasında bulundu.

Müşteri Memnuniyeti Üst Seviyede

İşinde en çok önem verdiği konunun müşteri memnuniyeti olduğunu vurgulayan Yavuz,

"100 tane müşteriye perde yaparsın, 2-3 tanesi rast gitmez. Bu da terzi hatası veya müşterinin ürünü yüksek derecede yıkamasından kaynaklanır. Yüzde 97 memnuniyet oranını yakalamak bizim için çok önemli"

şeklinde konuştu.

Konteyner Çarşıda Satışlar Devam Ediyor

Depremlerin ardından konteyner çarşıda hizmet vermeye başladığını hatırlatan Turgut Yavuz, mevcut ortamdan memnun olduğunu dile getirdi. Yeni çarşı alanının sunduğu imkanlara değinen Yavuz,

"Eski müşterilerim de geldi, yabancı müşterilerle de burada daha fazla karşılaştık. Yıkım yapılan yerlere göre burası daha nezih ve temiz bir ortam oldu. İyi ki yapmışlar diyorum"

dedi.