Malatya'da 6 Şubat depremlerinde şehir merkezinde yaşanan ağır yıkımın nedenleri yeniden tartışılıyor. Sonmanşet gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut ve gazeteci Berkman Dulcan’ın moderatörlüğündeki programda konuşan Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal, kent merkezindeki yer altı su hareketleriyle ilgili yıllar önce yaptıkları bilimsel çalışmaları hatırlatarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kernek Parkı'ndaki doğal kaynak suyunun geçmişte betonla kapatılmasının ciddi sonuçlar doğurduğunu savunan Önal, özellikle Fuzuli Caddesi ve çevresinde yaşanan su baskınları ile depremde meydana gelen sıvılaşma arasında bağlantı kurulabileceğini ifade etti.

"Kernek'in kaynağını kapattılar, şehir merkezi su altında kaldı"

Malatya'nın yer altı su sistemi üzerine bilimsel çalışma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Önal, Kernek Parkı'ndaki doğal kaynak suyunun kapatılmasının ardından şehir merkezindeki birçok binanın bodrum katını su bastığını söyledi. Önal,

"Hatırlayın, Kernek Parkı'nın o kaynağını betonla kapattı bir belediye başkanı. Kim akıl verdi bilmiyorum. Sonra bize şikâyetler gelmeye başladı. Öğrencimle birlikte inceleme yaptık. Fuzuli Caddesi'ndeki binaların zeminlerini su basmıştı. Hatta bazı apartmanlarda motopompla sürekli su tahliye ediliyordu. Ben bunu yazınca yeni gelen belediye başkanı Kernek'teki betonu kırdırarak suyu yeniden yüzeye çıkardı. Bir fay kaynağını siz hiçbir zaman durduramazsınız. Onu kapatınca ne oldu? Malatya'nın merkezi suyla doldu"

dedi.

"Alt geçitlerdeki perde betonlar yer altı suyunu durdurdu"

Prof. Dr. Mehmet Önal, şehir merkezindeki alt geçit projelerinde kullanılan perde betonların da yer altı suyunun doğal akışını değiştirdiğini öne sürerek,

"Eskiden Malatya merkezine faylar boyunca gelen yer altı suları kuzeye doğru akıyordu. Alt geçitlerle birlikte yapılan perde betonlar bu akışı kesti. Su şehir merkezinde birikti. Depremde de sıvılaşma meydana geldi. En büyük yıkımın Fuzuli Caddesi ve çevresinde yaşanmasının nedenlerinden biri de buydu"

ifadelerini kullandı.

"Yeni binalar yapılmadan önce su tahliye edilmeliydi"

Yeni yapılaşma sürecinin yanlış planlandığını savunan Önal,

"Yeni bir bölgede yapılaşmaya başlamadan önce altyapı yapılır. Elektrik, su ve diğer tüm sistemler hazırlanır. Malatya merkezinde bu kadar yoğun yer altı suyu olduğu biliniyordu. Keşke binalar yapılmadan önce bu su kanallarla kuzeye doğru akıtılsaydı. Şimdi her şey bittikten sonra kanal yapmanın bilimsel olarak hiçbir mantığı yok. Bu, binanın temelini atmadan üçüncü katını yapmaya benziyor"

şeklinde konuştu.

"Suyu şimdi tahliye etmek geç kalınmış bir adım"

Programın sonunda Prof. Dr. Mehmet Önal, yer altı suyunun uzun süre yapı temellerinde kalmasının zamanla yapı malzemelerini olumsuz etkileyebileceğini belirterek, "Durgun su zaman içerisinde her şeyi deforme eder, çürütür" ifadelerini kullandı.