Depremin ardından Malatya'da ticari hayatın sürdürülmesi amacıyla kurulan konteyner çarşıların ne zaman kaldırılacağı merak edilirken, Malatya Valisi Seddar Yavuz, busabahmalatya.com'a yaptığı özel açıklamada sürece ilişkin yol haritasını paylaştı. Kalıcı iş yerlerinin teslim edilmeye devam ettiğini belirten Yavuz, konteynerlerin bir anda değil, planlı bir şekilde kaldırılacağını söyledi.

Konteyner Çarşılar Planlı Şekilde Kaldırılacak

Kalıcı iş yerlerinin hizmete açılmasıyla birlikte konteyner çarşıların da kademeli olarak kaldırılacağını belirten Vali Seddar Yavuz,

“Kalıcı iş yerlerimizi teslim etmeye devam ediyoruz. Bu nedenle özellikle ticaretin kalbi Malatya çarşısının bir an önce faaliyete geçmesi bu şehrin normalleşmesi açısından önemli hususlardan bir tanesi. Ticari konteynerin kalkması için bir plan dahilinde hareket ediyoruz. Birincisi boş konteynerler var. Yaklaşık 700 civarında var. Bunları kaldırmaya başladık. İkincisi ticari faaliyetini sonlandıranlar var. Bunları da süratle de kaldırıyoruz. Diğer taraftan 5 Şubat tarihinde herhangi ticari faaliyeti olmayan sonradan başka yerlerden konteyner elde ederek ya da bir başkasını aktarımı yaparak alanlar var. Bunlara da kendilerine yer bulma konusunda tebligatlarımızı yapıyoruz. Diğer taraftan kendilerine kura da iş yeri çıkmış ancak konteynerde kalanlar var. Bunlara da diyoruz ki artık kendi yerlerinize taşının ve ticari konteynerleri boşaltın. Ama bu bir süreç, bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Ama biz esnafımıza artık yeterli iş yerlerimizin olduğunu, iş yerlerine taşınma konusunda istekli ve arzulu olmalarını bekliyoruz”

ifadelerini kullandı.

"Kira Fiyatlarının Yüksek Olduğunu Düşünmüyorum"

Son dönemde sıkça gündeme gelen yüksek kira tartışmalarına da değinen Yavuz,

“Kira fiyatlarıyla alakalı da zaman zaman serzenişler oluyor. Ben de geziyorum. Piyasada konuşulduğu kadar kira fiyatlarının da çok yüksek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Örneğin Çevreyolu kenarında 370-400 bin lira bandında kiralanmış yerler var. Dolayısıyla çok prestijli bir çarşı yaptık. Esnafımızdan beklentimiz bir an önce bu kalıcı iş yerlerine geçmeleri noktasında gayret sarf etmeleri”

şeklinde konuştu.

İş Yerini Teslim Alanlara 45 Güne Kadar Süre Verilecek

Kalıcı iş yerini teslim alan esnafa taşınmaları için belirli bir süre tanındığını belirten Yavuz,

“Diğer taraftan iş yerini teslim ettiğimiz kişilere belirli bir süre veriyoruz. Bu süre içerisinde vitrinlerini yapmaları için 1 ay ile 45 gün arasında süre veriyoruz. Bu süre zarfında taşınmayanlarla ilgili ticari konteyneri kaldıracağız. Şu anki politikamız bu. Ben Malatyalı hemşerilerimizin, esnaflarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum”

dedi.

“Ağustos Ayında Teslimatlar Hızlanacak”

Önümüzdeki süreçte iş yeri teslimlerinin artacağını belirten Vali Yavuz, bunun kira piyasasına da olumlu yansıyacağını şu sözlerle ifade etti:

“İş yeri teslimatlarımız önümüzdeki aylarda çok daha artacak. Ağustos ayı içerisinde çok ciddi iş yeri teslimatları yapacağız. Dolayısıyla piyasadaki kiralık iş yeriyle kiralayacaklar arasında yani arz talep dengesi daha iyi bir hale gelecek. Dolayısıyla Malatya normalleşsin istiyorsak, artık ticari konteynerleri belirli bir süre içerisinde vedalaşacağız.”

“Trafiğin Açılacağı Bölgelerde Konteynerler Kaldırılacak”

Konteyner çarşıların kaldırılmasının lokasyon bazlı yürütüleceğini ifade eden Yavuz,

“Konteyner çarşıların kaldırılması için lokasyon, lokasyon çalışıyoruz. Örneğin caddeyi trafiğe açacağız. Trafiği açacaksak oradaki konteynerleri kaldırmamız gerekir doğal olarak. Dolayısıyla bu süreç karşılıklı iş birliği, anlayış içerisinde süreci yöneteceğiz hep beraber. Başka ülkelerden gelip de konteynerde ticari faaliyet yürütenlerinde konteynerleri kaldırılacak. Artık yeterli işlerine eriştiğimizi biz tespit ettiğimiz andan itibaren tamamını kaldıracağız ve insanlar ticari faaliyetlerini ya kendi mülklerinde ya da kiraladıkları iş yerlerinde sürdürecekler”

diye sözlerini noktaladı.