Olay, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvan otlatma meselesi nedeniyle iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflardan birinin kullandığı traktörü tartıştığı kişilerin üzerine sürdüğü iddia edildi. Traktörün hedefindeki iki kişi son anda kaçarak ezilmekten kurtulurken, yaşanan arbede sırasında traktörden düştüğü öğrenilen köy korucusu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı korucu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.