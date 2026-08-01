Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bir bahçede çıkan yangında konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Olay, Yazıhan ilçesine bağlı İriağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinlerinden Eyüp Emre’ye ait bahçede bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek konteynerin tamamını kapladı.

İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini tespit etmek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.