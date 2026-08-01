Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Yüksel Duman, kayısı üreticilerinin yaşadığı sorunları dile getirerek kamuoyuna ve yetkililere çağrıda bulundu. Akçadağ başta olmak üzere ilçelerde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde üreticilerin artan maliyetlerini ve pazarlama sıkıntılarını saha çalışmalarında sık sık vurguladıklarını belirten Duman, gelinen noktada çiftçinin haklı endişelerinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

"Üreticimizin Haklı Endişeleri Gerçeğe Dönüştü"

Daha önce gerçekleştirdikleri ilçe ziyaretlerinde üreticilerin maliyet baskısını ve pazar sorunlarını gündeme taşıdıklarını hatırlatan İl Başkanı Yüksel Duman, Malatya'nın en önemli tarımsal değerinin hak ettiği karşılığı bulamadığını ifade etti. Binbir emekle, iklim şartlarıyla ve yükselen girdi maliyetleriyle mücadele eden çiftçinin hasat döneminde ürününü maliyetinin altında satmak zorunda bırakıldığını belirten Duman, üreticinin emeğinin karşılığını alamadığı bir piyasa düzeninin sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.



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TMO Acilen Alım Fiyatı Açıklamalı: Toprak Mahsulleri Ofisi, güncel üretim maliyetlerini ve piyasa şartlarını göz önünde bulundurarak kalite sınıflarına göre taban fiyat belirlemeli ve sahada fiilen alımlara başlamalıdır.

Rekabet Kurumu Piyasayı İncelemeli: Fiyatları yapay şekilde baskılayan veya haksız rekabet oluşturan yapılar olup olmadığı araştırılmalı, olası fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmelidir.

Lisanslı Depolar Etkinleştirilmeli: Kentteki lisanslı depoların kapasitesi artırılmalı ve üreticiye depolama desteği verilmelidir. Böylece çiftçi, acil nakit ihtiyacı yüzünden ürününü ucuza elden çıkarmak zorunda kalmamalıdır.

Tarımsal Kredi Limitleri Güncellenmeli: Düşük faizli ve faizsiz tarımsal kredilerin kapsamı genişletilmeli, limitler artan işçilik ve hasat maliyetlerine uygun seviyeye çekilmelidir.

Geleceğe Yönelik Markalaşma ve Kooperatifleşme Sağlanmalı: Günü kurtaran adımlar yerine üreticinin güçlü kooperatifler çatısı altında toplanması; ortak marka, paketleme, laboratuvar analizi ve dijital pazarlama altyapısının kurulması şarttır.

"Bu Mesele Siyaset Üstüdür"

Kayısının Malatya ekonomisinin ve ülke ihracatının can damarı olduğunu hatırlatan Yüksel Duman, bugün sessiz kalmanın yarın çok daha büyük ekonomik kayıplara yol açacağını vurguladı. Büyük Birlik Partisi olarak çiftçinin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Duman, kayısı meselesinin tamamen siyaset üstü bir konu olduğunu ifade ederek yetkilileri üreticinin haklı sesine kulak vermeye çağırdı.