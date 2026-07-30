Deprem sonrası Malatya'da yapımı tamamlanan ve teslim edilen tensip konutlarına rağmen fahiş kira artışları durdurulamıyor. Malatya Emlakçılar Oda Başkanı, mülk sahiplerinin fırsatçılık yaptığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ev sahiplerine vicdan çağrısı yapan Oda Başkanı, TOKİ konutlarında kiraların aylık taksit tutarını geçmemesi için devletin tavan fiyat sınırı getirmesi gerektiğini vurguladı.

Şehrin yüzde 80’i Tamamlandı Ama Sektör Ayaklar Altında

Sektörün Malatya’daki durumuna dikkat çekerek söze başlayan Emlakçılar Oda Başkanı, 2023 depremlerinden önce oldukça hareketli olan emlak piyasasının bugün arzu edilmeyen noktalarda olduğunu belirtti. Şehirde konut yapımının yüzde 70-80 oranında tamamlandığını ve Malatya’nın diğer illere göre önde olduğunu belirten Oda Başkanı, buna rağmen yatırımcı gelmemesinden ve fahiş kiralardan şikayetçi.

"Anahtar Var Ama Daire İnşaat Halinde"

Kiraların düşmemesindeki en büyük etkenlerden birinin teslim edilen konutların durumundan kaynaklandığını belirten Oda Başkanı, "Vatandaşa anahtar verilmiş fakat teslim alınan daireler halen inşaat halinde. İnce işlerin acilen bitirilmesi ve vatandaşların taşınır duruma gelmesi gerekiyor. Şu an 40-45 bin civarında fazla konut yapılmasına rağmen kiralar sırf bu ince işlerin bitmemesi yüzünden düşmüyor. Şu anda adam anahtarı almış fakat daire kullanılacak durumda değil. Bu kiraların yükselmesine sebep oluyor." dedi.

Kiracılara Çağrı "Panik Yapmayın, İstenen Fiyatlara Ev Tutmayın!"

Önümüzde tayin dönemi, okul ve üniversite açılışları olduğunu hatırlatan Oda Başkanı, "Vatandaşın panik yapmaması gerekiyor. Gerçekten Malatya'da ihtiyaçtan çok konut var. Göreceksiniz, 10. ve 11. aydan sonra birçok konut boş kalacaktır. Kiracılar biraz sabırlı ve sakin olsunlar; buldukları her evi istenilen yüksek rakamlara tutmasınlar. Biraz sabırlı olsunlar, biraz sakin olsunlar. Mülk sahiplerinin de biraz elini taşın altına koymaları gerekiyor. Bu şehir yeniden düzeliyor, yeniden yapılanıyor, yeniden ayağa kalkıyor. Gerek iş yeri sahipleri olsun gerek konut sahiplerimiz olsun taşın altına elini koymaları lazım, biraz vicdanlı davranmaları lazım, fırsatçılık yapmamaları gerekiyor." sözleriyle vatandaşın ev bulamam paniğiyle her istenen rakama razı olmaması gerektiğini dile getirdi.

Komşu İl Elazığ ile Aradaki Uçurum "Biraz Vicdan!"

Çevre illerle kıyaslandığında Malatya'daki rakamların kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkan, İkizce'de kiraların 12-13 bin TL, Gelinciktepe’de 17-18 bin TL ve Çarşı Merkez’de 25-30 bin TL seviyelerinde gezindiğini söyledi. Elazığ’da TOKİ dairelerinin 10 ile 15 bin TL arasında seyrettiğini belirten Emlakçılar Oda Başkanı, Malatya'da istenen 30 bin TL'lik rakamlara "Biraz vicdan!" diyerek tepki gösterdi.

"Mahkeme Kapıları Dolup Taşacak!"

Konteyner kentlerden çıkarak ev tutmak zorunda kalan asgari ücretli ve emekli vatandaşların bu yükü taşıyamayacağını vurgulayan Oda Başkanı, "Bir asgari ücretli 20 bin lira kiranın üzerine 3-4 bin lira Emlak Konut aidatı eklendiğinde nasıl geçinecek? Çoluğu çocuğu dışarıda kalmasın diye acilen bu evleri tutuyorlar ama iki ay sonra ödeyemeyecekler. Ev sahipleriyle kavgalar başlayacak, çıkartılma davaları yüzünden mahkeme kapıları yine dolup taşacak." İfadeleri ile ileride yaşanacak toplumsal krize dikkat çekti.

Çözüm Önerisi TOKİ Taksiti Kadar Kira Sınırı

Kira krizinin çözümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'na seslenen Oda Başkanı, "Devletimiz depremzedeye uygun şartlarda ev veriyor. Mülk sahibinin TOKİ’ye ödeyeceği aylık taksit miktarı ne kadarsa, kiracından isteyeceği kira da o miktarı geçmemeli! Örneğin ev sahibi TOKİ’ye ayda 10 bin TL ödeyecekse, kiranın da tavanı 10 bin TL olmalı. Buna bakanlığımızın acilen bir sınırlandırma getirmesi gerekiyor. Aksi halde mülk sahipleri taşın altına elini koymamakta direniyor." diyerek radikal bir çözüm önerisi sundu.