Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına, gazetecilikten oyun yazarlığına kadar sanatın birçok farklı alanında derin izler bırakan Kenan Işık, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olarak kabul ediliyor. Malatya'da başlayan yaşam yolculuğunu ulusal çapta büyük bir başarı hikayesine dönüştüren usta sanatçı, hem kaleme aldığı eserlerle hem de sunduğu programlarla geniş kitlelerin takdirini kazanmayı başardı.

Sanatla Geçen Bir Ömür ve Başarılarla Dolu Kariyer

1 Ekim 1947 tarihinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dünyaya gelen Kenan Işık, Devlet Demiryolları emeklisi bir memurun çocuğudur. Tiyatro yolculuğuna henüz ortaokul yıllarında Malatya Halkevi'nde amatör olarak başlayan Işık, lise öğrenimini Ankara'da tamamladı ve Meydan Sahnesi'ne katıldı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan sanatçı, 1973 yılında sınavları kazanarak Devlet Tiyatroları sanatçısı unvanını aldı.

Uzun yıllar boyunca Devlet Tiyatroları ve İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı olarak görev alan usta isim, Genel Sanat Yönetmenliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliği görevlerinde de bulundu. Behçet Bey'in Fötr Şapkası, Bebek Uykusu, Olmayan Kadın gibi eserleri kaleme alan Işık, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanı başta olmak üzere önemli yapıtları sahneye uyarladı. Sanat yaşamının yanı sıra Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı, bir süre ana haber bülteni sundu. Televizyon ekranlarında ise Dadı dizisindeki rolü ve sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla hafızalara kazındı.

Tiyatro ve Kültür Dünyasında Aldığı Ödüller

Kariyeri boyunca oyuncu, yazar ve yönetmen olarak 30'un üzerinde ödüle layık görülen Kenan Işık, kaleme aldığı oyunlarla önemli başarılar elde etti. Bebek Uykusu ve Olmayan Kadın oyunları ile Kültür Bakanlığı En İyi Oyun Yazarı Ödülü ve Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Avrupa Ödülü'nü kazandı. Behçet Bey'in Fötr Şapkası adlı eseriyle İş Bankası Oyun Yarışması'nda ödüle layık görülürken, Keloğlan ve Zülfüsarı adlı çocuk oyunu ile TBMM Çocuk Oyunları Yarışması'ndan Şeref Ödülü aldı.

Dilimize sağladığı katkılardan dolayı 2009 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Türkçe Topluluğu tarafından Türkçeyi Güzel ve Etkili Kullanma Ödülü verilen sanatçıya, 2016 yılında 53'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Yıldırım Önal Anı Ödülü takdim edildi. 2017 yılında layık görüldüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden sanatçının eşi Beril Işık tarafından alındı.

21 Mart 2014 tarihinde girdiği saunada fenalaşarak geçirdiği beyin kanaması sonrası 10 yıl süresince tedavisi devam eden Malatyalı usta sanatçı, 29 Temmuz 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Kenan Işık'ın cenazesi, 31 Temmuz 2024 tarihinde Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.