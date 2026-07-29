Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte otoyol ve köprü geçiş borcu bulunan yabancı plakalı araçların, ödeme yapmadan yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek.