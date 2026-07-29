Resmi Gazete’nin 33324 sayılı yeni sayısı yayımlandı. Bugünkü sayıda karayolu geçiş ücretlerinden kıymetli maden düzenlemelerine kadar birçok kritik karar yer aldı.
Öne Çıkan Düzenlemeler:
Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelik:
Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte otoyol ve köprü geçiş borcu bulunan yabancı plakalı araçların, ödeme yapmadan yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek.
Tebliğ:
Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
İlan Bölümü
Yargı İlanları
Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
Çeşitli İlanlar
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