Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü sınav sonuçları, kura çekimleri, personel alım ilanları ve atama duyurularında yer alan veriler için yeni standartlar belirledi. Karar doğrultusunda ad, soyad, T.C. kimlik numarası, KPSS puanı, adres ve cep telefonu gibi kritik kişisel verilerin herkesin erişimine açık biçimde internetten yayımlanması sınırlandırıldı.

Sonuçlar Güvenli Sistemler Üzerinden Açıklanacak

Yeni dönemle birlikte sınav, kura ve personel alımı sonuçları genel erişime açık listeler halinde ilan edilmeyecek. Vatandaşlar sonuçlara yalnızca kendi kimlik bilgileriyle giriş yapabilecekleri güvenli platformlardan ulaşabilecek. Kamu kurumları bu süreçte e-Devlet, çift faktörlü kimlik doğrulama (2FA) veya T.C. kimlik numarası ile şifre tabanlı sistemleri kullanmakla yükümlü olacak.

Ayrıca kurumların geçmişte internet sitelerinde yayımladığı içerikler de mercek altına alınacak. Hukuki dayanağı kalmayan veya süresi dolan paylaşımlar silinecek, kaldırılacak ya da anonimleştirilecek. Yayımlanması mevzuat gereği zorunlu olan belgelerde ise ihtiyaç dışı veriler maskelenerek gizlenecek.

Panolar ve E-Postalar da Kapsama Alındı

Alınan kararın etki alanı yalnızca resmi web siteleriyle sınırlı kalmayacak. Kurum içi ve kurumlar arası e-posta yazışmaları, ilan panoları, fiziki duyuru alanları ile kapalı elektronik ağlar da düzenleme kapsamına dahil edildi. Tüm bu mecralarda yetkisiz erişimi engellemek adına gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması şart koşuldu.

İhlal Eden Kurumlara İdari Yaptırım

KVKK, veri güvenliğinin sağlanmasının kamu kurumlarının asli sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. Alınan kararlara uymayan, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve veri ihlaline sebep olan kurumlar hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca idari işlem ve yaptırım uygulanacağı bildirildi.